ฟินจุใจ 4 ชั่วโมงเต็มๆ! Zack Snyder’s Justice League มันส์ทะลุจักรวาล

เชื่อแน่ว่า สำหรับแฟน ๆ ซูเปอร์ฮีโร่แห่งค่ายดีซี คงไม่มีวันลืมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อปี 2017 ตอนที่แซ็ค สไนเดอร์ มีอันต้องพลัดพรากจากโปรเจคต์ “จัสติส ลีก” ในระหว่างทาง และหลังจากที่หนังเข้าฉาย ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า เวอร์ชั่นที่เป็นของแซ็ค สไนเดอร์ เพียว ๆ นั้นมีอยู่ ทำเอาแฟนคลับของสไนเดอร์จัดทำแคมเปญต่าง ๆ มากมาย เพื่อร่วมกันเรียกร้องให้มีการนำเวอร์ชั่นของสไนเดอร์นั้นมาฉายวันเวลาผ่านมาอีกกว่า 4 ปี ณ วันนี้ Zack Snyder’s Justice League ไม่ใช่เพียงข่าวลือหรือโคมลอยอีกต่อไปแล้ว เพราะแซ็ค สไนเดอร์ ได้กลับมาสานต่องานที่ค้างคาตามกระแสเรียกร้องของแฟนคลับให้สำเร็จ พร้อมกับความพิเศษที่แตกต่างออกไปจากเวอร์ชั่นฉายโรงเมื่อ 4 ปีก่อน ด้วยทุนสร้างกว่าหมื่นล้านบาทกับความยาว 4 ชั่วโมง 2 นาที Zack Snyder’s Justice League มาพร้อมกับรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเดิมมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเรียบเรียงใหม่ ทำ CG ใหม่ ถ่ายทำเพิ่มฉากต่าง ๆ ที่มีความอลังการยิ่งขึ้น เหนืออื่นใด คือการปรับบทของตัวละครให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตัวฝั่งวายร้ายอย่าง Steppenwolf ที่จะมีการเพิ่มเติมให้มีมิติกว่าเดิม ยิ่งกว่านั้นยังมีการปรากฏตัวของวายร้ายที่ร่ำลือกันว่า ถ้าหากมีการนำไปเทียบกับ “ธานอส” ของทางฝั่งมาร์เวลแล้ว โหดและร้ายกว่าหลายเท่าหลังจากรอคอยมานานกว่า 4 ปี จัสติส ลีก เวอร์ชั่นสไนเดอร์ พร้อมให้ความบันเทิงแก่คนดูผู้ชมแล้วอย่างจุใจ 4 ชั่วโมงเต็ม ๆ โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เพราะผลงานชิ้นนี้มีให้ชมผ่านช่องทาง HBO GO โดยที่เมืองไทยบ้านเรา สามารถรับชมผ่านจอทีวีด้วยการต่อกล่อง 3BB GIGGATV ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ HBO GO อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเสมือนการยกโรงหนังมาไว้ในบ้าน... ปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ Head of 3BB GIGATV Business บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด ให้ข้อมูลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวถึง 4 ชั่วโมง ซึ่งยาวกว่าภาพยนตร์ปกติ ดังนั้น การรับชมที่บ้านจึงเหมาะอย่างมากที่จะได้รับชมอย่างสบาย ๆ บนกล่อง 3BB GIGATV ด้วยคุณภาพระดับ 4K“เมื่อเราจะดูหนังที่มีคุณภาพก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดีควบคู่กัน ซึ่งจะทำให้การรับชมไม่สะดุดและไหลลื่นไม่เสียอรรถรส เป็นความพิเศษที่เราอยากมอบให้กับลูกค้าของ 3BB GIGATV เท่านั้น ยังไงไม่อยากให้พลาดการรับชมครั้งนี้ เพราะมีโปรพิเศษเริ่มต้น 700 บาทต่อเดือน อีกทั้งสามารถชมภาพยนตร์ดัง ๆ จาก HBO GO และโมโนแม็กซ์ที่มีซีรีส์เอเชียอีกกว่า 20,000 ชั่วโมง และช่องพรีเมียมสดอีกกว่า 30 ช่อง ทั้งหนัง กีฬา การ์ตูน วาไรตี้ ความรู้ สารคดี”อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการเปิดตัวรอบพรีเมียร์พร้อมกันทั้งที่เมืองไทยและอเมริกา ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่า Zack Snyder’s Justice League ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น จนกลายเป็นอีกหนึ่ง Hashtag ยอดนิยมในทวีตเตอร์ และสำหรับแฟน ๆ สไนเดอร์แล้ว นี่คือความ “ฟิน” แบบหาอะไรเปรียบเทียบได้ยาก