“นท เดอะสตาร์” เปิดภาพวินาทีชีวิตเจองู ภายใต้ท้องทะเลอันสวยงาม

เรียกว่าเป็นสาวที่ชัดเจนในสไตล์ โดดเด่นกับลุคสุดติสเฉพาะตัวสุดๆ สำหรับหรือสาวผู้ชื่นชอบทะเล รักการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจล่าสุดเจ้าตัวออกมาอวดซีนเซ็กซี่ พร้อมความสวยงามใต้ท้องทะเล ระหว่างดำน้ำ ซึ่งเป็นวินาทีระทึกใจสุดๆ เพราะต้องผจญกับงูทะเล ที่ได้ชื่อว่ามีพิษร้ายแรง สามารถปลิดชีวิตได้ภายใน 2 นาที แต่สาวนทก็รอดมาได้ เพราะอะไร? เธอบอกผ่านแคปชั่นว่าMy eye to eye encounter with a venomous banned sea krait snake a.k.a die in two minutes if it bites you snake These snakes are usually very shy, not aggressive and only attack when feeling threatened. I actually had no idea it was this close when we were shooting. We only saw it swim into a rock and disappear. I guess when you respects nature, it respect you back, look at you the in the face, and say hey imma be in your photoshoot too!ตาต่อตาของฉันต้องเจอกับงูทะเลที่มีพิษซึ่งเรียกอีกอย่างว่าตายในสองนาทีถ้ามันกัดคุณ งูเหล่านี้มักจะขี้อายมากไม่ก้าวร้าวและจะโจมตีเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามเท่านั้น ที่จริงฉันไม่รู้เลยว่ามันใกล้ขนาดนี้เมื่อเราถ่ายทำ เราเพียงเห็นมันว่ายเข้าไปในก้อนหินและหายไป ฉันเดาว่าเมื่อคุณเคารพธรรมชาติมันจะเคารพคุณย้อนกลับไปมองหน้าคุณและบอกว่าเฮ้ฉันมาร่วมถ่ายภาพของคุณด้วย!