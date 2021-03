“ญาญ่า” เขินบิด “ณเดชน์” ขึ้นบิลบอร์ดหวานกลางกรุง อยากให้คนเห็น ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต บอกพี่เขาเป็นคนคลั่งรัก

ถูกแซวหนักมาก สำหรับโปรเจกต์ลับสุดยอด ที่พระเอกหนุ่มเซอร์ไพรส์สาวด้วยการทุ่มทุนซื้อโฆษณาจอบิลบอร์ดขนาดยักษ์ทั่วกรุง จนขึ้นแท่นคนคลั่งรัก 2021ล่าสุด ในงานแถลงข่าว FREE FIRE ICON PRESS CONFERENCE 2021 เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์แคมเปญเกมบนมือถือ ที่เซ็นเตอร์พอยท์ สตูดิโอ สุขุมวิท 105 สาวญาญ่าก็เผยถึงเรื่องนี้ รับว่าพี่ณเดชน์เป็นคนคลั่งรัก เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต“นั่นก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนูแล้วค่ะ (หัวเราะ) ก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าจริงๆ แล้วปกติพี่แบร์จะเป็นคนเก็บความลับไม่ได้เลย แต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมาก ก็รู้พร้อมทุกคนเลยคะ (หัวเราะ) ขึ้นบิลบอร์ดถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริง วันนั้นเลิกกองดึก แล้วมันเริ่มหายาก แต่ว่าให้คนถ่ายรูปมาเก็บไว้ทุกอันแล้วค่ะ”อีกฝ่ายบอกอยากให้ทุกคนได้เห็น“ก็ถามเขาว่า ทำไมต้องถึงบิลบอร์ด เขาก็บอกว่า เขาอยากให้ทุกคนเห็น(ยิ้ม)”รับสภาพเป็นคนคลั่งรัก“(หัวเราะ)ไม่ได้มีแพลนอะไรมานาน ก็เลย บิ๊กบึ้มของเขาเลยค่ะ จริงๆ วาเลนไทน์ ก็มีไปแล้ว ไปล่องเรือกันอะไรอย่างนี้ หนูก็นึกว่าจบแล้ว”ไม่รู้แต่งจริงยิ่งใหญ่กว่านี้ ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน“ไม่รู้ (หัวเราะ) แต่หนูว่าปกติพี่ณเดชน์ ไม่เคยเป็นคนทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ จัดเซตแบบนี้คือสุดๆ แล้ว อาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้ง (หัวเราะ) เขาก็ทำให้ผู้ชายอยู่ยากเพราะเล่นใหญ่มาก ใช่ค่ะ(หัวเราะ) เพราะว่าในวันนั้น เพื่อนทุกคนยังบอกว่ายูเล่นใหญ่ขนาดนี้ แล้วเราต้องทำไงต่อวันนั้นก็ขอบคุณเขา (หัวเราะ) เพราะวันวาเลนไทน์ จริงๆ ไม่เจอกัน เขาก็บอกว่าเอาบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลย เพราะถ่ายละครกันทั้งคู่”ครั้งแรกในชีวิตทุกคนเก็บความลับเก่งขนาดนี้“แม่เราเล่าให้ฟังครั้งแรกในชีวิตที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดนี้ ถูกใจค่ะ เป็นรูปที่เราถ่ายประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว(อย่างที่เขาบอกว่าณเดชน์ เป็นคลั่งรัก เขาเป็นยังงั้นจริงไหม?)ส่วนพรุ่งนี้วันเกิดเรา คงไม่บิ๊กบึ้มแล้วค่ะ ปีละครั้งก็พอแล้วค่ะ พี่ณเดชน์เขาก็ทำงาน ส่วนเราถ้าในวันพิเศษต่อๆ ไป หนูคงไม่ขึ้นบิลบอร์ด (หัวเราะ) แต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่ใหญ่พอ”เพิ่งปาร์ตี้วันเกิดร่วมกับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์”“ญ่าเกิด 18 พี่หมาก เกิด19ไม่อยากได้อะไรแล้ว ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เดี๋ยวเขาทำจริง (หัวเราะ)”หวังว่าแต่งงาน คงไม่เซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่กว่านี้“หนูเชื่อว่าคงไม่หรอกค่ะ คงไม่ขนาดนั้น (แต่ดูเหมือนญาญ่ามีหวั่นใจแล้วนะ?)อย่างภาพเมื่อวานที่บอกว่าไหล่เป็นของพี่ณเดชน์ เขาดูแมนๆ ขนาดนั้น แต่จริงๆ เขามุ้งมิ้ง ส่วนท่านั้นน่าจะอิ่มมั้งค่ะ”ดรามาพากย์เสียงอนิเมชันเรื่องใหม่จากดิสนีย์อย่าง “Raya and the Last Dragon” เข้าใจทุกฝ่าย“ก็เข้าใจทุกฝ่ายเลยคะแต่การพากย์ครั้งนี้ หนูทุ่มเทมากก่อนรับงานนี้ หนูคิดหนักมากเลยคะ ก่อนรับอะไรที่เป็นเรื่องการพากย์ คิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเยอะๆ หนูยังพูดสะดุดเลย”