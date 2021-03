เจ๋งมากก็จัดให้ “ส้มเช้ง สามช่า” ฟ้องเกรียนคุกคาม กร้าวต้องชดใช้เป็นเงินสด! ไม่เอาเงินจากคนปากหมา แต่จะให้องค์กรการกุศล

เพิ่งจะเข้าแจ้งความ ดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดที่ใช้ชื่อทวิตเตอร์ว่าวายร้าย เหตุนำรูปของในรูปชุดว่ายน้ำไปโพสต์ พร้อมข้อความหยาบคายเชิงคุกคาม ลั่นนอกจากในทวิตเตอร์ ยังมีคนโทรศัพท์มาเซ็กซ์โฟน ขอซื้อกกน. จนลูกสาวทนไม่ไหว ขอให้แม่จัดการซะที“แจ้งความเพราะว่าวันที่ 9 เขามีการโพสต์ลงทวิตเตอร์ จริงๆ มีแบบนี้มาบ่อยและเยอะมาก เยอะถึงขนาดที่ว่า ทุกครั้งที่ลูกสาวอยู่ด้วยกันแล้วเปิดเจอ ลูกสาวบอกว่า แม่ดูสิ ทำไมคนนี้พูดแบบนี้ เราฟังแบบนี้บ่อยมาก แล้วทุกครั้งเราก็บอกว่า ช่างเขาเถอะลูก อย่าไปสนใจเลย มองผ่านไป ลูกพูดแบบนี้บ่อยมาก แล้วก็ให้ดูบ่อยมากจนกระทั่งล่าสุดมีโทรศัพท์ก็เลยให้น้องเขยโทร.กลับไปวันรุ่งขึ้น ติดแต่ไม่รับ คือเขาก็ค่อนข้างระวังตัว วันนั้นก็เหมือนปรี๊ดแตก แล้วก็มีทักไลน์มา ขอซื้อ เราก็ถามว่า ซื้ออะไรคะ เพราะเขาพูดมาด้วยวาจาที่สุภาพนอบน้อม มีครับทุกคำเลย ซึ่งเขามาขอซื้อกางเกงในที่ใส่อยู่ หรือที่ใส่แล้วยังไม่ได้ซัก เราก็คิดว่าคนมันโรคจิตเยอะเนอะเดี๋ยวนี้”ถูกคุกคามมานาน จนลูกสาวทนไม่ได้อีกแล้วถ้าเอ่ย ชื่อแค่ ส้มเช้ง อยากจะ yes no ok อะไรก็ได้ แต่นี่เอารูปเราขึ้นเลย 5-6 รูป แล้วอยากทุกท่าเลย มันเยอะมากพอมีหนึ่งคน คนนี้หนักสุด ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นหัวหน้า ตัวจั่วขึ้นมาว่าอยาก yes คนนี้ อีกคนก็เอาด้วย ก็มีแบบที่มาตอบว่า น่าจัดนะ น่ากินนะ เราก็โอเค ส้มเช้งน่ากิน น่าจัด ไม่เป็นไร แต่น่าแบบนั้นมันไม่ได้ล่าสุดเราไม่ปล่อยแล้วไม่ไหวแล้วอยากให้เห็นหน้าเขาแบบนั้นเลย อยากได้เป็นต้นแบบ คุณจะได้ไม่ไปคุกคามคนอื่น ศิลปินดาราท่านอื่นที่เป็นผู้หญิงเหมือนเรา เพศแม่นะ คุณไม่ควรใช้คำพูดแบบนี้ คุณอยาก คุณต้องการก็ไปหาเมียคุณสิ หรือไปซื้อบริการเอาสิ ไม่ใช่เอาเราเป็นที่ตั้ง เราแก่ปานนี้แล้ว เราเป็นแม่คน ลูกเราเป็นสาวแล้ว คุณมาพูดท่าโน้นท่านี่กับเรามันไม่ดีเลยมีหนึ่งคนที่ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง เราไปหาพี่แจงต้องรอไปก่อน ทั้งที่ สภ.นนทบุรี และ หน่วยงานไซเบอร์ถามว่าจะเจอตัวหัวหน้าไหม หัวหน้ายากมาก แอ็กเคานต์เขาเป็นภาษาต่างดาว แต่พอได้คุยกับตำรวจ เขาบอกว่าถึงเป็นภาษาต่างดาว ก่อนที่ใช้แอ็กเคานต์ปลอมจะมีแอ็กเคานต์จริง เพื่อเข้ามาเล่นในตัวนี้อาจจะบอกว่ามีภาพหลุดดาราอะไรแบบนี้ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจรายได้อะไรแบบนี้มากกว่า”พวกชุดชั้นในของเรา เขามีการเสนอราคาเข้ามามั้ย“เขาบอกเท่าไหร่ก็ซื้อครับพี่ อันนี้คือปีที่แล้ว ก็นั่งเล่าให้นุ้ยฟังว่ามันไลน์มาขอ แต่คำพูดเขาสุภาพนะ เขาบอกถ้าตัวที่พี่ใส่ขายไหมครับ เท่าไหร่ก็ได้”อยากได้เป็นเงินไปให้องค์การกุศล ไม่เอาเงินจากคนปากหมา“แจ้งความอันนี้อันเดียว เคสคนที่ลงคนแรก ข้อหาหมิ่นประมาทและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คุกคาม มันเป็นคำที่ไม่สามารถจะพูดได้เลย มันหยาบมาก ส้มอยากได้เป็นเงิน และทุกบาททุกสตางค์จะให้องค์กรที่คิดไว้ในหัวมารับไป เพราะเงินจากคนปากหมาเราไม่เอาอยู่แล้วถามว่าช็อกไหมคนส่งมาอายุ 70 กว่าแล้ว ส้มคิดว่าคนที่อายุ 70 กว่าไม่น่าใช่ แต่ก็แอบขำอยู่นะ ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเฮดนี่คือ 79 นะ คุณปู่ยังไม่สิ้นสุดอีกเหรอ ก็รอลุ้นกัน”ลูกสาวทนไม่ไหว ช่างมันไม่ได้ งงแก่ขนาดนี้เห็นแล้วยังมีอารมณ์“ใช่เพราะที่หนูเข้าไปดูมันมีหลายคนมาก คือศิลปินดาราเยอะมากๆ เลย แต่บางคนอาจจะยังไม่เห็น อาจจะยังไม่รู้ หรือบางคนอาจจะรู้แล้วเหมือนเราเมื่อก่อนคือช่างเขาเถอะ”เมื่อก่อนไม่เคยตอบโต้ ไม่เคยเลย แม้กระทั่งไอ้คนที่โทร.มา โอ้โนๆ ส้มยังเฉยๆ คนเดียวกันไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน คนเซ็กซ์โฟนไม่ได้แจ้งความ ให้น้องเขยโทรกลับไป เขาก็ไม่รับ ก็เลยบล็อกเบอร์นั้นไปเลยก่อนหน้านี้คือส่งมาเยอะมาก แอเเข้ามาในเฟซ สวัสดีครับอยากเป็นเพื่อนนะครับ พอเรากดเข้าไปมันส่งรูป ... มาให้เลย รับมาจนรับไม่ไหวแล้ว กูแก่ขนาดนี้ มึงยังเห็นกูแล้วมีอารมณ์อีกเหรอ มันเต็มที่แล้ว สุดแล้ว ก็เอาสักทีนึงถามว่าเขาติดต่อกลับมาไหมบอกนักข่าวว่าขอร้องยังไม่อยากให้เป็นข่าว คือมันจะเสียรูปคดีด้วย และตำรวจบอกว่าถ้าเขาปิดไปมันค่อนข้างจะหายาก ก็เลยยังไม่อยากให้เขาปิดไปก่อน ยังไม่อยากให้เป็นข่าว”จงภูมิใจ ได้ฟีเจอร์ริ่ง ในมโน และได้ทำบุญ“คิดว่าคงจะอีก 1-2 วันน่าจะรู้เรื่องแล้วค่ะ ส่วนเรียกเงินคนละเท่าไหร่ ขอไปนอนคิดก่อนว่าสักเท่าไหร่ดีถามว่า 7 หลักไหม ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ เพราะราคาส้มคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ (หัวเราะ)”ด่าแรงทุเรศ ดาราไม่ใช่สนามหญ้าหน้าบ้าน“ก็ไม่สมควรทำนะคะ คุณต้องคิดว่าผู้หญิงก็คือเพศแม่คุณฉะนั้นส้มอยากทำตรงนี้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบ คุณจะได้ไม่กล้าไปทำกับใครแล้ว”