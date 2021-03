“ลี นาตาลี” โพสต์ซึ้งถึง “ฟลุค” ในวันครบรอบแต่งงาน ปีที่แล้วเป็นสามี ปีนี้กำลังจะเป็นพ่อของลูก

เรียกว่าวันนี้(14 มี.ค.)เป็นวันสุดพิเศษและมีความหมายมากสำหรับคู่สามีภรรยาคนดังและเพราะเป็นวันครบรอบหมั้นและแต่งงาน หลังจากคบหาดูกันมากว่า 10 ปี ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น อบอุ่น ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ลล่าสุดว่าที่คุณแม่นาตาลี ได้ออกม่โพสต์รูปงานแต่งงาน พร้อมแคปชั่นสุดกินใจว่า"Today last year you became my husband, today you are my baby girl father to be happy first anniversary ka❤️ @fluke777 #leeflukeeverafter #14march2021 วันนี้ปีที่แล้วคุณกลายเป็นสามีของฉันวันนี้คุณเป็นพ่อของลูกน้อยของฉันที่จะมีความสุขในวันครบรอบปีแรก"