“Maroon 5” กลับมาพร้อมเพลงใหม่ “Beautiful Mistakes” ความผิดพลาดที่สวยงาม

“Maroon 5” หนึ่งในวงดนตรีที่อยู่คู่วงการเพลงมายาวนาน และเป็นวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทษวรรษที่ 21 พวกเขากลับมาพร้อมเพลงใหม่ “Beautiful Mistakes” พร้อมดึงคิวแรปเปอร์สาวชื่อดัง “Megan Thee Stallion” มาร่วมแจม“Beautiful Mistakes” เป็นบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่เป็นความผิดพลาดที่สวยงาม โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ลงคลิปเซอร์ไพรส์แฟนเพลงผ่าน TikTok เป็นเบื้องหลังการถ่าย MV เสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆ ได้ตื่นเต้นกันสำหรับ “Maroon 5” เป็นวงดนตรีจาก LA ผู้คว้า 3 รางวัล จากเวที Grammy มียอดขายมากกว่า 75 ล้านอัลบั้ม และ 400 ล้านซิงเกิลทั่วโลกในระดับ Gold และมากกว่า 35 ประเทศในระดับ Platinumวง “Maroon 5” สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองไปทั่วโลกกับแนวเพลงสไตล์ ไฮบริดร็อกผสมอาร์แอนด์บีแปลกใหม่ กับอัลบั้มเดบิวต์ “Songs About Jane” ที่ทำยอดขายเปรี้ยงปร้างระดับ Double Platinumความดังมาแรงในตอนนั้น ทำให้พวกเขาเดินหน้าปล่อยอัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “Hands All Over” ที่มีเพลงฮิตอย่าง “Moves Like Jagger” และ “Overexposed” จนมาถึงอัลบั้มชุดที่ 5 “V” เปิดตัวอันดับหนึ่งบน billboard top 200 พร้อมเพลงอันดับหนึ่งอีกเพียบอย่าง “Maps”, “Animals”, และ “Sugar” ที่ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพวกเขาจนกลายเป็นวงที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับ 1 billboard top 40 มากที่สุดใน 20 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 11 เพลงนอกจากนี้เพลงฮิตอย่าง “Sugar” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy และมียอดวิวบน YouTube มากกว่า 3 พันล้านครั้ง ถือเป็นเพลงที่มียอดวิวมากที่สุดตลอดกาลบน YouTube อันดับ 13 และมียอดสตรีมทาง Spotify มากกว่า 1 พันล้านครั้ง