ดาราพากย์หนังทำไมถึงถูกตั้งแง่?

แน่นอนว่าสิ่งที่ค่ายหนังเองต้องการประการแรกก็เห็นจะไม่พ้นการต้องการให้หนังเรื่องนั้นๆ เป็นข่าวจากความมีชื่อเสียง ถัดมาก็เห็นจะเป็นคนดูหนังที่มาจากฐานแฟนคลับของคนบันเทิงเหล่านั้นนั่นเองแต่กระนั้นสิ่งที่เรามักจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าข่าวด้านดีๆ ที่ดารา นักร้อง มาร่วมพากย์เสียง ก็คือเสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่จากคนดูที่ออกไปทางลบ พร้อมกับคำแนะนำที่ว่าปล่อยให้ "มืออาชีพ" เค้าทำไปดีกว่า จนกลายเป็นการตั้งแง่ของคนดูหนังบางส่วนไปเลยว่าถ้าหนังหรือการ์ตูนเรื่องไหนมีข่าวว่าจะมีดารานักร้องคนนั้นคนนี้มาพากย์ รับรองงานที่ออกมามีโอกาส "ห่วย" มากกว่า "ดี"ยืนยันได้จากกรณีล่าสุดกับงานพากย์ครั้งแรกของนางเอกคนดังในภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องใหม่ของ Disney อย่าง Raya and the Last Dragon ที่แค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็เกิดดรามาขึ้นมาแล้วถือโอกาสนี้ลองย้อนกลับไปดูกันว่าที่ผ่านมามีคนดังคนไหนกันบ้างที่เข้าทำหน้าที่พากย์เสียงและผลงานที่ออกมาของแต่ละคนนั้นโดยรวมเป็นอย่างไรกันบ้าง ที่สำคัญเพราะอะไรคนบางส่วนถึงรู้สึกว่าหนังที่ได้คนดังๆ มาพากย์ถึงถูกวิจารณ์ไปในทิศทางไม่ดี?เริ่มที่ที่แม้เจ้าตัวจะมีฝีมือทางการแสดงเป็นที่ยอมรับแต่กับงานพากย์เสียงเป็น "อนาคิน" ใน "สตาร์วอร์" นั้นต้องบอกว่าสอบไม่ผ่านอย่างหนักถึงขนาดกับมีมุกล้อเลียนงานพากย์ของเจ้าตัวออกมาเลยทีเดียวเช่นเดียวกับทางด้านของนักร้องคนดังที่มีโอกาสงานพากย์เสียงเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง "กรีน แลนเทิร์น" (Green Lantern) นี่ก็โดนสังคมออนไลน์ถล่มไปไม่น้อยเช่นกันไม่ต่างอะไรไปจากสองพระเอกรุ่นน้องอย่างกับการให้เสียงเป็น "กิลด์ เตโซโร" ในการ์ตูน "วัน พีช ฟิลม์ โกลด์" และในการ์ "ดาบพิฆาตอสูร" เวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่กลายเป็นดรามาขึ้นมาจาก #คืนอาชีพให้นักพากย์ที่ผ่านมาหนึ่งในค่ายหนังที่เลือกเอาดารามาพากย์แล้วเสียงตอบรับเป็นไปค่อนข้างจะดีก็เห็นจะเป็นหนังค่าย Dream Works ไม่ว่าจะเป็น "มาดากัสการ์" ที่ได้คนบันเทิงหลายคนมาให้เสียงตัวสัตว์เด่นๆ ทั้ง(สิงโตอเล็กซ์),(ม้าลายมาร์ตี้),(ยีราฟเมลแมน) และ(ฮิปโปกลอเรีย)หรือจะเป็น "กังฟูแพนด้า" ที่มีทั้ง ดีเจเชาเชาให้เสียง "โป",ให้เสียงนางพยัคฆ์ "ไทเกรส",ให้เสียง "ไวเปอร์" และกับตัวอาจารย์ "ชิฟู"รวมถึงเรื่อง Shrek Forever After ที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับลีลาการพากย์ของ(นพดล ทรงแสง) กับการเป็นตัวพระเอก "เชร็ค" รวมถึงการทำหน้าที่ได้ดีอีกครั้งของ "แคทลียา อิงลิช" กับตัวนางเอก "ฟิโอนา" นอกจากนี้ก็ยังมีพากย์เป็น "พุสส์ อิน บูตส์",พากย์ "ดองกี้" และพากย์เป็น "เรมเพลสติลต์สกิน"อีกคนที่ได้รับคำชมไม่น้อยในการทำหน้าที่นักพากย์ก็เห็นจะเป็นกับตัว "แอสทริด" นางเอกใน How to Train Your Dragon ส่วนทางด้านของหนุ่มในการให้เสียงเป็น "ฮิคคัพ" ตัวพระเอกนั้นแม้จะมีเสียงติติงบ้างแต่ก็ถือว่าสอบผ่านนอกจาก DreamWorks แล้ว Pixar ก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการดึงคนมาพากย์ไม่น้อยโดยอาจจะไม่ต้องเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากนักแต่ต้องเข้ากับคาแรกเตอร์ของตัวการ์ตูน เช่นที่ให้เสียงเป็น Marlin ใน Finding Nemoแต่ที่ได้รับคำชื่นชมสุดๆ จนเรียกได้ว่ากลายเป็นเจ้าของเสียงตัวการ์ตูนนั้นไปแล้วก็คงต้องยกให้กับสองนักแสดงมากฝีมือรุ่นใหญ่อย่างและกับการพากย์เป็นคู่หู "วู้ดดี้" และ "บัซ ไลท์เยียร์" ในการ์ตูน "ทอย สตอรี" นั่นเองด้านของ "ดิสนีย์" เองซึ่งได้ชื่อวาเป็นค่ายที่นิยมดึงดารา นักร้องชื่อดังมาร่วมพากย์ในงานของตนเองนั้นที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าได้ทั้งคำติและคำชมสลับกันไป ไม่ว่าจะเป็นพากย์เสียงเป็น เจ้าหญิงโพคาฮอนทัส,พากย์เสียงเป็น มู่หลานพากย์เสียงเป็น Maleficent,พากย์เสียงเป็น เจ้าหญิงโมอาน่า จากเรื่อง Moanaพากย์เสียงเป็น อันนา ใน Frozen คู่กับพากย์เสียงเป็น เอลซ่า นอกจากนี้สาวแก้มยังได้พากย์เสียงเป็นเจ้าหญิงเทียน่า จากเรื่อง เจ้าชายกบ รวมถึงตัว "นาล่า" ใน The Lion King อีกด้วย"จริงๆ ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะกับการที่ค่ายหนังมีการโปรโมตข่าวว่าหนังตัวเองได้ดาราโดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงหรือดังมากๆ คนนั้นคนนี้มาพากย์" แหล่งข่าวที่เป็นนักพากย์การ์ตูนคนหนึ่งแสดงความเห็น โดยเขาให้เหตุผลถึงเรื่องนี้ไว้ว่า..."เพราะทันทีที่คนดูเข้าไปหนัง หน้าของดาราคนนั้นๆ มันจะลอยมาก่อนเลย ซึ่งมันมีส่วนเหมือนกันที่จะทำให้คนดูหนังอาจจะรู้สึกว่าไม่อินกับตัวละครหรือตัวการ์ตูนตัวนั้นๆ สักเท่าไหร่ ในทางกลับกันลองไม่บอกก่อนว่าเป็นเสียงใคร หรือใครมาพากย์ แล้วให้คนไปเดาเอาเองยังจะดีกว่าอีกนะ"ส่วนที่หลายคนมองว่าคนดังๆ จะทำให้นักพากย์มืออาชีพตกงานหรือไม่นั้นเจ้าตัวบอกไม่กังวลเลย แถมดีเสียอีกจะได้มีเสียงใหม่ๆ ไม่จำเจ..."เอาจริงๆ สุดท้ายแล้วคนที่จะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีก็คงจะขึ้นอยู่กับดนดูนั่นแหละ เพียงแต่ไม่อยากให้ไปตั้งอคติว่าถ้าคนนั้นพากย์แล้วมันจะต้องไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้""อยากให้ลองดูงานที่ออกมากันก่อนดีกว่า เพราะอย่างนักพากย์มืออาชีพเองบางคนกว่าจะหาเสียงและจังหวะที่ลงตัวก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะ..."