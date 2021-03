จะตีกันมั้ย!? เมื่อชาวอาเซียนแย่งกันเป็น “รายา”

ซึ่งเมื่อลองดูกันอย่างละเอียดแล้ว อาเซียน ก็ไม่ได้เป็นตลาดที่เล็กเลย ภูมิภาคแห่งนี้ มีประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกอย่าง อินโดนีเซียอยู่ด้วยรวมแล้วประชากรของอาเซียนมีอยู่ถึง 655 ล้านคน ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยแต่ยิ่งไปกว่านั้น วัฒนธรรมของอาเซียนก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจ และสดใหม่ ไม่เคยถูกนำเสนอในหนังฮอลลีวูดแบบเต็ม ๆ มากขนาดนี้เมื่อ 3 ปีก่อน Disney ได้พัฒนาโปรเจ็คที่ชื่อว่า Dragon Empire ขึ้นมา ฟังผ่าน คนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่านี่คงจะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมจีน ตลาดหนังใหญ่อันดับต้นของโลกเช่นเคย เพราะระยะหลังฮอลลีวูดแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะพุ่งสัพพะกำลังไปที่ตลาดหนังจีนอย่างเต็มตัวแต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะ Dragon Empire เป็นหนังที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนั่นเองสิ่งที่น่าจับตาที่สุดอีกอย่างของหนังเรื่องนี้ก็เห็นจะเป็นนางเอกของเรื่องที่จะได้ชื่อว่าเป็น เจ้าหญิง Disney คนแรกที่เป็นชาวเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง Disney ก็ออกแบบตัวละครตัวนี้มาอย่างค่อนข้างพิธีพิถัน เป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ตัวละครมีข้อครหาอะไรบางอย่างเหมือน “เจ้าหญิงดิสนียน์” คนก่อน ๆ"รายา" จะเป็นเจ้าหญิงนักบู๊, ไม่ได้งอมืองอเท้ารอคอยให้พระเอกมาช่วย, เธอจะมีแรงจูงใจเป็นของตัวเอง โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ที่สำคัญ ว่ากันว่า ดิสนีย์จะเขียนตัวละครตัวนี้ออกมาโดยไม่ต้องมีพระเอกอยู่ในเรื่องด้วยเลยด้วยซ้ำไปสำหรับเรื่องภาพลักษณ์ของตัวละครนั้น ก็ดูมีความเป็นหญิงชาวเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้แบบเต็ม ๆ ซึ่ง Disney เองก็พยายามที่จะทำให้วัฒนธรรมของ South East Asia ในหนังเรื่องนี้ให้ออกมาดู "จริง" ที่สุด ไม่ได้ดูเป็นเอเชียปลอม ๆ เหมือนในหนังฝรั่งหลายเรื่องDisney เลยพยายามที่จะใช้ทีมงานเบื้องหลังหลาย ๆ คน ให้เป็นชาว South East Asia ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของบทภาพยนตร์ที่เป็นงานการเขียนร่วมกันของนักเขียนบทละครชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม กับนักเขียนบทชาวมาเลเซียแท้ ๆ แต่ไปทำงานในอเมริกา ที่มีผลงานการเขียนบทซีรีส์ดัง ๆ มาหลายเรื่อง แต่มาแจ้งเกิดจริง ๆ กับการเขียนบทหนัง Crazy Rich Asians นั่นเองรวมไปถึงสาวไทยที่เคยสร้างชื่อในฐานะนักวาดการ์ตูนจากเรื่อง Frozen เมื่อแปดปีก่อนที่เข้ามาทำในตำแหน่ง Head of Story ด้วยก่อนจะเริ่มดำเนินการสร้างอย่างจริงจัง ทีมงานก็ยังเดินทางมาทัวร์ South East Asia เพื่อเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เอาไปใส่ในหนัง ให้ออกมาสมจริง และมีความเป็น South East Asia มากที่สุดเจ้าหญิงรายาเป็นตัวละครดูแตกต่างจากภาพที่เราเห็นกันมาก่อน นอกจากจะดูเด็กว่าในใบปิด รายา ยังแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศ แสดงให้เห็นว่าเธอน่าจะเป็นเจ้าหญิงจริง ๆ คือเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปกครองดินแดน ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงสามัญชนแบบเจ้าหญิงในบางเรื่องของ ดิสนีย์ในหนัง Disney ยังใส่รายละเอียดความเป็นเอเชียเข้ามามากมาย ฝรั่งดูฉากพวกนี้ก็คงเฉย ๆ แต่ชาวอาเซียนเราคงตื่นเต้นกับทุก ๆ รายละเอียด โดยเฉพาะงานอาร์ตต่าง ๆ ทั้งลวดลายบนผ้าปิดปาก สถาปัตยกรรมแบบอาเซียนที่มีให้เห็นมากมาย ที่แสดงให้เราได้เห็นโลกของ รายา กันพอสมควร ว่าเป็นโลกแฟนตาซีที่ผสมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ยุคเข้าด้วยกัน มีทั้งหน้ากากยักษ์ในโขน เหมือนหน้ากากสำหรับแสดงรามเกียรติ์ที่มีในหลาย ๆ ประเทศทั้ง ไทย, พม่า กัมพูชาส่วนอาวุธของตัวละครก็มีทั้งกระบองคู่ และดาบ ซึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธที่คล้าย ๆ กับดาบของหลาย ๆ ชาติในอาเซียน ฟิลิปปินส์เรียกว่า “คาลิส”, อินโดนีเซียเรียกว่า เคอริส ซึ่งมีความหมายว่า “แทง” ส่วนคนไทยก็เรียกว่า “กริช” ซึ่งแบบที่เห็นเราจะเรียกว่า กริชบาหลี เป็นมีดดาบที่มีความคมสองด้าน และใบมีมีลักษณะเป็นเกรียวคลื่นนอกจากนั้นสัตว์เลี้ยงของ รายา ก็ยังมีชื่อว่า "ตุ๊กตุ๊ก" ตั้งตามรถโดยสารเครื่องหมายการค้าของไทย (ในสายตาฝรั่ง) ของเมืองไทยอีกต่างหากสังเกตว่า Raya and the Last Dragon จะเลือกทั้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และวัฒนธรรมที่ชาติใน South East Asia มีร่วมกันอย่าง หมวกที่ รายา สวม ก็ใส่กันทั้งในเวียดนามจนเป็นเอกลักษณ์, ส่วนฟิลิปปินส์เห็นหมวกนี้ก็บอกว่าคือหมวก ซาลาก็อต ของไทยเราก็มีงอบ ที่คล้าย ๆ แบบนี้ด้วยแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างหนังอยากจะทำโลกของ Raya and the Last Dragon ให้ออกมาดูกลมกลืน รวบวัฒนธรรมหลากหลายของ South East Asia ให้เห็นหนึ่งเดียวกันในหนังเรื่องนี้สำหรับดาราที่มาให้เสียงพากย์ได้นักแสดงเชื้อสายเวียดนามอย่าง เคลลี มารี ทราน มารับบทนำเป็น รายา ร่วมด้วยดาวตลก และศิลปินแร็พ “Awkwafina” หรือ “นอร่า ลัม” ที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ South East Asia แต่อย่างใด เพราะจริง ๆแล้วเธอเป็นอเมริกัน เชื้อสาย จีนผสมเกาหลีมาให้เสียงเป็นมังกรผู้สร้างยังพยายามเลือกดาราเชื้อสายเอเซียมาให้เสียงเป็นหลัก ทั้ง เจมมา เฉิน สาวอังกฤษเชื้อสายจีน, แดเนียล แดคิม ดาราเชื้อสายเกาหลี, ซานดรา โอ นักแสดงมากฝีมือเชื้อสายเกาหลีอีกคนอย่างไรก็ตามในขณะที่แฟนหนังในบ้านเรารวมถึงเพื่อนบ้านบางส่วนเริ่มเคลมกันว่า "เจ้าหญิงรายา" เป็นคนชนชาติอะไรกันแน่? แต่นับไปนับมามีคนอาเซียนให้เสียงนักแสดงนำอยู่คนเดียวก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันว่าหนังแทบจะไม่ให้โอกาสดาราเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แท้ ๆ เลย