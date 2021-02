“หวาย” แขวะใครอายุ 18 จน “มิลลิ” ถึงกับต้องร้อนตัว!

ร้อนแรง! ตามหาตามสืบกันให้จ้าละวันว่าสรุปแล้วคนที่โพตส์ถึงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “เคยเอ็นดูน้องมาก แต่ตอนนี้ไม่เลย หมดทุกความชอบ หนูเด็กกว่าพี่ 9 ปีนะ please don’t disrespect me. หลายรอบแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ. If only they knew” และอิโมจิมองบน ซึ่งแน่นอนว่าหลายก็เข้าไปเมนต์กันยกใหญ่ว่าสรุปแล้วเป็นใคร แต่ที่ถูกพูดถึงมากและเมนต์กันยับคือแร็ปเปอร์สาวชื่อดัง ที่มีผลงานร่วมงานล่าสุดในโปรเจกต์ 2021ราตรีและเมื่อหวยมาออกที่ “มิลลิ” เจ้าตัวถึงกับต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าหนูไม่ใช่เหยื่อของใคร ด้วยการโพสต์ภาพคู่กับ “สาวหวาย” พร้อมแคปชั่นเท่านั้นยังไม่พอ ในกลุ่มไลน์แฟนคลับของหวาย ที่หลายคนก็เดาว่าเป็น “มิลลิ” ก็ออกมาบอกว่าซึ่งก็ไม่ต่างจาก “สาวหวาย” เองที่ออกมาโพสต์ภาพคู่มิลลิ แคปชั่นและก็ยังโพสต์ต่อเนื่องว่า “ขออภัยนะคะ I’m so sorry but ไม่ได้รู้จักคนที่อายุ 18 แค่คนเดียว ทุกคนต้องใจเย็นก่อน calm downnn. At least “they” know who they are” และต่อด้วย “ทุกคน พื้นที่นี่คือพื้นที่ของหวาย ไม่ได้ใบ้ให้ทาย แค่อยากระบาย และตอนนี้อยากจะบอกว่าไม่ใช่คนที่คิด at all และไม่ใช่กรุ๊ปเพื่อนที่ทุกคน know personally ค่ะ วงการบันเทิงไม่ได้เป็นส่วนดียวของ my life กราบขอโทษทุกคนที่ทำให้คิดมากครับผม”แต่หลายคนก็ยังเมนต์ ใบ้ กันอย่างต่อเนื่องจนบางคนบอกว่าอาจจะเป็นน้องคนหนึ่งที่เคยคัฟเวอร์เป็น “หวาย” เมื่อหลายปีก่อนก็เป็นได้ แต่ทั้งหมดทั้งปวง “สาวหวาย” ออกมาบอกแล้วว่าคนที่พูดถึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนในวงการบันเทิงเท่านั้น