“เต้ย” หลับไม่ลง เลิก “ซาร่า” เฮิร์ตหนักความถี่ 9 ริกเตอร์ โต้แม่ฝ่ายหญิงอยากให้เปลี่ยนศาสนา

แพลนงานแต่งล่ม จบรัก 14 ปีอย่างน่าใจหาย สำหรับคู่ของและที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงออกมายืนยันว่าสถานะเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน ล่าสุดเป็นฝ่ายของหนุ่มเต้ยที่ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ความรักถึงทางตัน ในงานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน(MCC Hall ชั้น 4) ยอมรับยังทำใจไม่ได้รู้สึกโหวงๆ เคว้งๆ พร้อมปฏิเสธข่าวแม่ฝ่ายหญิงอยากให้เปลี่ยนศาสนา“นี่เรากดดันมากเลยนะ(ยิ้ม) มันก็คงโหวงๆ ครับ ทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆ เป็นสิบปี พอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้าง ผมว่าหลายคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก่อนอื่นเลยผมต้องขออภัยพี่ๆ สื่อทุกคนก่อนหน้านี้ หลายคนโทร.มาหาผมเยอะมากๆ ผมไม่รู้จะขอโทษรายบุคคลยังไงจริงๆ เพราะตอนนั้นผมอยู่ในสภาพจิตใจที่ผมไม่พร้อมเลยจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเห็นน้องเขาได้ออกมาพูดแล้ว พอดีว่าผมเองเคยทำงานให้กับทางอมรินทร์มาก่อน ก็เลยให้สัมภาษณ์ไป เลยคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แต่วันนี้พอดีมาให้กำลังใจน้องๆ แล้วบังเอิญมาเจอทุกคนที่อยู่ตรงนี้กัน ถือว่าเราก็ได้มาคุยกันเลยก็ได้”หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับซาร่าอีกเลย ส่งแมสเสจไปแต่ซาร่าไม่ตอบ(ทางซาร่ามีตอบกลับมาบ้างไหม?) จริงๆ คือตัวซาร่าตอนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่ส่งแมสเสจไปทิ้งไว้มากกว่า แต่มันก็ขึ้นว่ามีคนกดอ่านอยู่”ยังเป็นห่วงทุกอย่างในตัวซาร่า ส่วนเรื่องง้อให้เป็นเรื่องอนาคต“ทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของน้องเขา ผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาและเป็นเรื่องที่เขามีความสุข ผมก็พร้อมจะส่งเสริมให้มันเป็นเรื่องแบบนั้นไป ถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคต แต่ว่าตอนนี้ก็ขอทำในสิ่งที่อยากทำก่อนจริงๆ แล้วกันครับ เพราะว่ามันมีทั้งงานโรงงาน งานส่วนตัว เอาจริงๆ เราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เราก็ขอแค่แบบทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปก่อน”ถ้าสานต่อไม่ติดก็คงต้องปล่อยไป ตอนนี้อาการเหมือนไบโพลาร์“ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต ถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ต่อไม่ติด แต่ถ้าเกิดเรามันเป็นคู่ที่ใช่กัน เราก็คงโคจรกลับมาเจอกัน (เริ่มทำใจได้แล้วใช่ไหม?) จริงๆ มันเหมือนมีสายฝนตกลงมาอยู่ได้เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เวลามาเจอตรงนี้หรือเวลาเจอทีมงาน คือทุกคนดีกับผมมากเลย ทุกคนให้กำลังใจ แต่ว่าข้างในใจเราตอนนี้คือมันไม่มีใครรู้จริงๆ แล้วผมจะเดินด้วยความรู้สึกบึ้งตึงก็ไม่ได้ ตอนนี้มันเลยเหมือนไบโพลาร์ คือยิ้มสู้ไว้ก่อน แต่ถ้าเศร้าผมขอไปเศร้าข้างนอกแล้วกันถามว่าเขามีแววจะใจอ่อนบ้างไหม เอาจริงๆ ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้ว เพราะว่าซาร่ามีงานเยอะมาก แล้วด้วยจังหวะเวลาของเขา และเวลาของผมอาจจะไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกัน เวลาเจอก็อยู่กับเพื่อนบ้าง หรือว่าเวลาเขามาหา ผมก็ต้องทำงานที่โรงงานบ้าง เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรึกษากันเท่าไหร่”เคยบอกว่าตนเองอาจจะดูแลซาร่าไม่ดี เมื่อถามว่ามีความคิดที่อยากจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหม เจ้าตัวก็บอกว่า…“ผมคิดว่ามันเป็นพอยต์ปลายทางของทุกคนที่ว่าพวกเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ ไม่มีใครดีที่สุด แต่ว่าพวกเราสามารถเป็นคนที่ดีกว่าวันนี้ได้ ถ้าอะไรที่มันทำให้ตัวเราดีขึ้น เราก็พร้อมทำอยู่แล้ว”การเลิกกันเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย“พวกเราได้ตกลงและคุยกันแล้วครับ ว่าพวกเราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อน ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะ อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ดีแค่ตัวเขา มันก็ดีทั้งตัวเราด้วย ดีทั้งต่อคนรอบข้างทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเรา เราคุยกันเรื่องนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ได้จับเข่าคุยกับเขา ก็คือได้คุยเรื่องนี้แหละครับ ผมมันเด็กด้วยแหละตอนนั้น ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่(หัวเราะ) ที่จริงตอนนั้นมันเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรโพสต์อะไรลงไป แต่ตอนนั้นมันทำใจไม่ได้ มันเลยมีแล่บออกไปบ้างครับหลังจากที่โพสต์ไปเพิ่งมีโอกาสได้คุยกัน ก็เลยมีโอกาสได้คุยกัน แต่อันนี้มานั่งจับเข่าคุยกัน เรื่องความสัมพันธ์อย่าคุยกันผ่านแมสเสจนะครับ ทะเลาะกันทุกคนนะครับ(หัวเราะ) เรื่องแบบนี้ผมขออนุญาตคุยต่อหน้าเลยดีกว่า และลากยาวมาจนถึงอาทิตย์นี้แหละครับ ผมไม่แน่ใจว่าทางซาร่าเขาน่าจะมีสัมภาษณ์ใหญ่ไปแล้ว ผมกับเขาก็ได้คุยกันแล้วว่าเอาจริงๆ มันก็คงต้องจบแล้วสถานะตอนนี้ก็เอาตามที่เขาว่าแล้วกัน ผมว่านะ ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเหมือนกันครับ เอาจริงๆ มันก็ลดความสัมพันธ์ลงมาครับ”14 ปีที่ผ่านมาเป็นความรักที่สวยงาม เปรียบความสัมพันธ์กับซาร่าถึงเวลาปิดหนังสือเล่มนี้ เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อ“มันก็สวยงามครับ ความรักสวยงามมากเลย ต่างคนต่างดูแลกันดีครับ และมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย ของขวัญแฮนด์เมด ที่ทำด้วยมือ ข้อความแมสเสจที่จดไว้มันเยอะมากเลยครับ แต่แค่แบบอาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้ เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่า (ปิดเลยเหรอ?) มันก็ไม่ใช่ถึงขั้นจะเขียนต่อ ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่ากับพวกเราทั้งสองฝ่ายครับ เขาก็ได้มีเวลาเยอะขึ้นด้วย จะได้ไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำไชอะไรครับ (แต่อีกนิดเดียวก็จะไปถึงตอนจบแล้วนะ?) ใช่มั้ย เนาะ… ผมรู้สึกเหมือนคุณเลย”เริ่มมีสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์สั่นคลอนมาสองปีแล้ว“ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก แล้วมีหลายรายละเอียด อันนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับ ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงๆ ละกัน แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็มีช่วงปีสองปีหลังเนี่ยแหละครับ ที่มันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละ เติมความหวานน้อยเกินไป อาจจะรดน้ำต้นไม้ได้ไม่ดี มันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วแหละ (เรายอมรับผิด?) ก็ให้เป็นตัวเราดีกว่าครับ”จบแบบนี้เป็นทางออกนี้ดีที่สุดสำหรับสองฝ่าย ณ ตอนนี้“ถ้าเอาตอนนี้ จริงๆ นะ ผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมาก ถ้าเกิดอนาคตผมคือของเขา และเขาคือของผมจริงๆ ผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขา ถ้าพวกเรามันคลิกกันจริงๆ นะครับ แต่ ณ ตอนนี้อย่างที่บอก วินาทีนี้ ถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขา มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ เขาก็ยังทำใจไม่ได้ มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของเรา (ถ้าเขาให้โอกาสเราก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเอง?) ถ้าเขาให้โอกาส(หัวเราะ)ผมว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คงรอให้เขาทำงานไปก่อน เรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วครับ เขาต้องรับผิดชอบเยอะครับ เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นลูกสาวคนเดียวในบ้าน เพราะฉะนั้นเขายังมีอะไรที่เขายังต้องทุ่มเทให้อีกเยอะมาก ถ้ามีตัวเราเข้าไปทำให้เขาเสียจิตเสียใจมันก็คงไม่ดีครับ”ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้น มีหลายอย่างที่ไม่มีโอกาสได้ทำ“เอาจริงๆ ผมไม่เสียดายนะ ถ้าถามมาแบบนี้ หมายความว่า ไม่เสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรไป เพราะผมเชื่อว่าเราทำครบทุกอย่างแล้ว หลายๆ อย่าง เอาจริงๆ ผมก็มายืนจุดนี้ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าผมไม่มีเขานะ มันมีคำแนะนำหลายอย่าง ที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้ เขาสอนเรามาเยอะมาก มันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกัน”ฝากบอกซาร่าว่ายังดูแลแมวให้อย่างดี ขอให้ดูแลสุขภาพด้วย ยังทำใจไม่ได้ รู้สึกเคว้ง“ก็ตอนนี้ยังอาบน้ำให้แมวอยู่นะ (หัวเราะ) ยังดูแลแมวของเธออย่างดี และก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกัน ทำงานหนัก เป็นห่วง สนุกกับเพื่อนได้เต็มที่ และหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆ แล้วกันทำใจไม่ได้จริงๆ มีหลายคนบอกว่าไม่ต้องคิดมาก เพื่อนผู้ชายหลายคนทักมาเยอะมากเลย แต่ผมไม่ใช่สายนั้นจริงๆ เราเคลียร์งานเสร็จ ก็ไปหากิจกรรมอะไรก็ว่าไป เต้นออกกำลังกาย เล่นกีฬา มันเลยต้องหาอะไรพวกนี้ทำทดแทนมากกว่า ตอนนี้ถ้าให้ผมอยู่เฉยๆ ผมกลายเป็นคนแบบ...มันเคว้ง มันซ้าย ขวา จริงๆ แค่ทำงานแล้วไปออกกำลังกายเลยดีกว่า”แพลนงานแต่งล่ม จนเต้ยทะเลาะกับพี่สาว“เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของบ้านเขา ส่วนบ้านผม ก็ถามมาเยอะมาก ผมทะเลาะกับพี่สาว กลายเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่เขาก็ให้เกียรติพื้นที่เรา เรือนหอที่สร้างไว้ก็คงดำเนินต่อไป เพราะยังไงอนาคตทุกคนก็ต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง ทุกวันนี้เราอยู่คอนโด ทุกคนโตไปต้องมีครอบครัว จะมีคู่หรือไม่มีคู่ ผมว่าการโตไปภายในบ้าน สภาพแวดล้อมที่ดี ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี”แม้จะเฮิร์ตหนักมาก แต่ก็ยังศรัทธาความรักอยู่ แต่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใคร“ผมยังศรัทธานะ แต่ตอนนี้ต้องกลับมารักตัวเองก่อน เรารู้อยู่แล้วว่า เราเคยดูคนสักคนนึง เราเคยอยู่ด้วยกันกับคนๆ นึงมานาน แต่พอระดับความสัมพันธ์มันลดลงไป เอาจริงๆ ผมก็ทำตัวไม่ถูก เป็นผู้ชายก็ต้องง้อเนอะ แต่ตอนนี้มันมีหลายเรื่อง ผมเลยยังไม่พร้อมมากๆ เลยที่ต้องเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ไม่พร้อมเริ่มต้นกับใคร”ลั่นเฮิร์ตหนัก ความถี่ 9 ริกเตอร์“ความถี่ 9 ริกเตอร์ ตอนนี้มูฟออนไม่ได้ ขอมูฟเป็นเต้นไปก่อนแล้วกัน (จากคลิปในรายการที่ผ่านมา เรารู้สึกยังไง?) มันเป็นเรื่องปกติ ถ้าเรื่องไหนไปสะดุดตาเขา มันสามารถไปถูกใจใครได้ทุกคน ที่นี้ถ้าให้พูดย้อนกลับไป ถ้าจะให้นั่งเถียงในรายการ ก็คงเป็นไปไม่ได้ เราเป็นผู้ชาย เราเป็นช้างเท้าหน้า ใครว่ามา เรายอมรับทุกอย่าง แต่อย่าไปว่าเขาเลย ผมเชื่อว่าคนรักน้องเขาก็เยอะ แต่ในรายการอาจจะมีอะไรที่วางไว้และเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาก ทุกวันนี้ก็สตรองสู้ไป แต่เห็นแล้วล่ะ น่ากลัวดี ขอบคุณทุกคำติชม ผมจะเอาไปพัฒนาครับ”ปฏิเสธข่าวแม่ซาร่าอยากให้เต้ยเปลี่ยนศาสนา“ไม่มี แต่ถ้าในอนาคตเรากลับมาคบกัน แล้วเขาต้องการอะไร ก็ขอให้บอกแล้วกันนะ เพราะย้อนกลับไปตอนที่เราวางแผนจะแต่งงาน เรื่องศาสนาไม่ใช่ประเด็นหลักในการพูดคุย คิดว่าประเด็นใหญ่ตอนนั้น คืออนาคตของคู่เรา แต่สำหรับผู้หญิงคือความสัมพันธ์ปัจจุบัน เราโฟกัสกันคนละแบบ เราเลยอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีจริงๆ ขอพูดเลยว่าไม่เกี่ยวกัน เรื่องของคู่ผมไม่มีมือที่สาม ไม่เกี่ยวกับศาสนา ไม่มีเรื่องพ่อแม่ ไม่มีเรื่องอะไรที่ปะปนจนทำให้เราสองคนรู้สึกแย่ แต่เราเคารพการตัดสินใจทั้ง 2 ฝ่าย ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ เราจะทำตัวเองให้มีคุณค่ามากกว่า เพื่อที่จะได้ดูแลเขา ตอนนี้ผมคุณค่ายังไม่พอ และสิ่งที่สวยงามของคู่เราคือเราได้ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอื่น”โดดป้อง หลังมีคนมองว่าตอนนี้ซาร่าดังกว่าเลยทิ้งเต้ย“ไม่เลยครับ อย่ามองแบบนั้นเลย ซาร่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะ กว่าเขาจะดูแลครอบครัวเขาได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ อย่าไปมองเขาแบบนั้นเลย (หน้าเราตอบลง?) ไม่ถึงขั้นตรอมใจหรอก แต่ทุกวันนี้ตารางชีวิตเพี้ยนไปหมด และนอนได้ 2 ชั่วโมง และก็ตื่น หลับตาก็นอนไม่หลับ”