ทำใจไม่ไหว เผยข้อความสุดอาลัยจากลูกถึง “พ่อไพโรจน์ ใจสิงห์″ ในวันสูญเสีย

นับเป็นข่าวเศร้าในเช้าวันนี้ (22 ก.พ.) หลังวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมืออย่างไม่มีวันกลับอย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กลูกชายนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับ ได้โพสต์ข้อความอาลัย ระบุพ่อจากไปอย่างสงบในเวลา 04.15 น. วันที่ 22 ก.พ.“Dad, wherever you are, you are gone but you will never be forgotten.” (พ่อ ไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถึงพ่อจะจากไปแล้ว แต่จะไม่มีวันลืมคุณคุณพ่อ) ไพโรจน์ ใจสิงห์ ได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับ... เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.15 น."ขณะที่ลูกสาว ได้โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หนูรักพ่อมาก เชื่อว่าพ่อรู้สึกถึงความรักนี้อยู่ตลอด พ่อคือทุกอย่างในหัวใจหนูเองก็ทำใจไม่ไหวจริงๆ คุณพ่อ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ได้จากไปอย่างสงบ เช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564″