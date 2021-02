คนไว้ใจร้ายที่สุด "แพร วทานิกา" เจ็บหนัก ประกาศปลดฟ้าผ่า อดีตมือขวาคนสนิท

เดือดไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีสตอรี่ ประกาศปลดพนักงานคิดไม่ซื่อ ลักลอบนำสินค้าบริษัทไปจำหน่ายให้ลูกค้าในราคาต่ำ และโอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัว โดยเฉพาะมือขวาที่่ชื่อว่าทำงานกับเจ้าตัวมานานกว่า 8 ปี"ด้วยที่ผ่านมาบริษัทได้ตรวจสอบพบว่ามีพนักงานของบริษัทบางคนร่วมกันลักลอบนำสินค้าของบริษัท และสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากบริษัทไปแอบอ้างทำการขายให้กับลูกค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติและไม่ผ่านการเห็นชอบจากบริษัท ซ้ำยังหลอกลวงลูกค้าให้หลงเชื่อโอนเงินจากการซื้อขายเข้าบัญชีส่ทวนตัว โดยมิได้โอนเงินนั้นคืนให้บริษัท สร้างความเสียหายและความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากทางบริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว การสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัท ต้องชำระเงินเข้าบริษัท วทานิกา กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น" ตามด้วยแคปชั่น "โดยพนักงานกลุ่มนี้ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว"งานนี้หากคนที่ติดตาม This is me Vatanika ทางช่องยูทิวบ์ จะเห็นว่าคนที่ถูกปลดนั้น โผล่หน้ามาให้เห็นเกือบทุกอีพี ไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงคอ