ส่อเค้าเลิก “ดิว” ลบรูป อันฟอลโลว์แฟนคนใหม่เกลี้ยงไอจี

อีกเลย และเมื่อไปกดดูติดตามก็พบว่า ดิว อริสราไม่ได้ตามแฟนหนุ่มแล้ว เช่นเดียวกับแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ตาม ดิว เช่นกัน และลบรูปคู่จนหมดเกลี้ยงด้วย แถมยังโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า “WHEN YOU GIVE EVERYTHING BUT YOUR SIGNIFICANT HALF JUST LOVES TO LIE. แปลได้ว่า “เมื่อคุณให้ทุกๆ สิ่ง แต่อีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญของคุณกลับเลือกที่จะโกหก” ซึ่งก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มได้เข้าไปคอมเมนต์ในรูปของ ดิว อริสา ว่า “ I miss you! You can come home now!” มีความหมายว่า “ฉันคิดถึงคุณ! คุณกลับบ้านมาตอนนี้เลย!” แต่ดิวส่งเพียงแค่รูปอิโมจิ 😂😂😂😂 ก็รอลุ้นกันต่อไปว่าทั้งคู่จะเลิกจริงหรือแค่งอน

เปิดตัวปลายปีที่แล้ว แถมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่กี่วันก็หวานกันสุดๆได้รับแหวนเพชรเป็นของขวัญวาเลนไทน์เอาไว้ใส่คู่กัน แต่ล่าสุดตอนนี้ในไอจี ดิว อริสรา ไม่มีรูปคู่ที่เคยหวานกับแฟนหนุ่มคนใหม่