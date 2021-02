“The Weeknd” จัดเต็มส่ง “The Highlights” อัลบั้มรวม 18 เพลงที่ดีที่สุด

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม “The Hilights”



1. Save Your Tears

2. Blinding Lights

3. In Your Eyes

4. Can’t Feel My Face

5. I Feel It Coming (With Daft Punk)

6. Starboy (With Daft Punk)

7. Pray For Me (With Kendrick Lamar)

8. Heartless

9. Often

10. The Hills

11. Call Out My Name

12. Die For You

13. Earned It (Fifty Shades of Grey)

14. Love Me Harder (With Ariana Grande)

15. Acquainted

16. Wicked Games

17. The Morning

18. After Hours

ตอกย้ำความสำเร็จถึงขีดสุด สำหรับเจ้าพ่อเพลง POP / R&B ชาวแคนาเดียน ที่กำลังโด่งดังทั่วโลกในตอนนี้อย่าง “The Weeknd” หลังเขาสร้างปรากฎการณ์ภาพจำในเพลง “Save Your Tears” หนึ่งเพลงจากอัลบั้มสุดฮอตฮิตอย่าง “After Hours” ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวลงทุนแปลงโฉมหน้าของตัวเอง ให้มีรอยแผลฟกช้ำจากการถูกทำร้าย จนเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ ถึงขนาด “Save Your Tears” มีชื่อเข้าไปติดชาร์ตของ “US Billboard Hot 100” ลำดับที่ 14 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าติดชาร์ตเพลงทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก มากไปกว่านั้นเพลงนี้มาแรงบนชาร์ตคลื่นวิทยุบ้านเราอย่าง MET107 และ EAZYFM 105.5 อีกด้วยนอกจากความสำเร็จข้างต้น “The Weeknd” ได้สร้างประวัติศาสตร์โลกให้กับตัวเองอีกครั้ง เมื่อเขาคือศิลปินชาว แคนาเดียนคนแรกที่มีโอกาสขึ้นแสดงเดี่ยวบนเวทีงาน “Pepsi Super Bowl LV Halftime” หลังเวทีนี้เคยเป็นเวทีสร้างชื่อให้เหล่าศิลปินระดับโลกมาก่อนหน้าอย่าง “Lady Gaga”, “Kety Perry”, “Bruno Mars” , “Beyoncé” และอีกมายมายไม่เพียงเท่านี้ “The Weeknd” ยังขนบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้แฟนเพลงได้อุ่นเครื่อง ก่อนเจ้าตัวจะขึ้นโชว์ในงาน “Pepsi Super Bowl LV Halftime” ด้วยการส่ง “The Highlights” อัลบั้มรวมผลงานเพลงที่ดีที่สุดประกอบไปด้วย 18 เพลง อาทิ “Save Your Tears”, “Blinding Lights” และ “In Your Eyes” เป็นต้น สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งโดยในงานครั้งนี้เขาได้ทุ่มเงินส่วนตัวเพื่อการแสดงโชว์ครั้งนี้กว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับค่าโปรดักชั่นอันยิ่งใหญ่ของเขาให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และเป็นการแสดงสดโดยไม่มีการบันทึกเทปหรือร้องลิปซิงก์ไว้ก่อนหน้าเหมือนโชว์อื่น ๆ สมกับเป็นเจ้าพ่อเพลง POP / R&B จริงๆ