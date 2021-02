“ยืนเดี่ยวคอมมูนิตี้” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และปฏิวัติวงการ “สแตนด์อัพไทย”

ถ้าหากพูดถึงแสตนด์อัพคอมเมดี้ หรือเดี่ยวไมโครโฟน ในไทยหลายคนคงรู้จักและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าพ่อแห่งวงการ เป็นเดี่ยวยืนหนึ่งที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งพี่โน๊ส -อุดม นั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คน อยากจะเดี่ยวไมโครโฟน อย่างไอดอลที่เขาชื่นชอบบ้าง.. แต่หากหาเวทีหรือพื้นที่ในเมืองไทยก็ไม่ง่ายดายเหมือนมองหาตู้เอทีเอ็มยืนเดี่ยวคอมมูนิตี้เดี่ยวไมโครโฟนหนึ่งเดียวในไทยที่ผลักดันวงการอย่างลับๆก้าวแรกแต่สำคัญเกิดจากผู้กล้าคนแรก กตัญญู สว่างศรี ผู้รักและหลงในStand Up Comedy รวบรวมความกล้า จัดโชว์เล็กๆ ในร้านหนังสือเล็กๆ คนดูไม่ถึง 20 คนเมื่อ 5 ปีที่แล้วและต่อยอดมาเป็นโชว์ใหญ่อีก 3 ครั้งในเธียร์เตอร์ บวกกับ ความลุ่มหลงและรักในศาสตร์แห่ง Stand Up ของ แก๊ป คณีณัฐ เรืองรุจิระ ผู้บริหารและนักคิดแห่ง Gvillage จับมือกันสร้างสังคมแห่งเสียงหัวเราะขึ้นมาใหม่ในนามว่า “ยืนเดี่ยว” ซึ่งเมื่อเพื่อนพ้องหลายคนทราบข่าว ก็ต่างตบเท้าเข้ามาร่วมทัพอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะอยากพูด หรืออยากดู จนเกิดเป็นสังคมสแตนด์อัพคอมเมดี้สไตล์คลับในไทยโดย “ยืนเดี่ยว” ได้รวบรวมคอมเมเดี้ยนไว้มากมายหลากหลายสาขาอาชีพ เริ่มต้นจากคนดูไม่กี่สิบคนจนไปถึงหลายร้อยคน มีโชว์ที่เกิดขึ้นจาก”ยืนเดียว” เกือบ 20 โชว์ถึงปัจจุบัน ถือเป็นก้าวแรกของใครหลายๆคนที่อยากก้าวเข้ามาเล่นเดี่ยวไมโครโฟนนอกจากจัดโชว์ชวนคอมเมเดี้ยนมืออาชีพมาเล่นแล้ว “ยืนเดี่ยว” ก็มีเวทีให้มือสมัครเล่นได้ขึ้นมาสัมผัสเวทีอย่างงาน “One Punch Down 2 นาทีน็อค“ ที่เปิดโอกาสให้ขึ้นมาแข่งขันเล่าเรื่องในเวลา 2 นาทีในเวทีเดียวกับมืออาชีพ และ “OpenMic” 5 นาทีในคลับที่เป็นบรรยากาศที่สนุกและอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะมีเรื่องตลกอย่ากดไว้ ลุกขึ้นเอามันออกมาเล่ามีเพชรเม็ดงามยังไม่ถูกค้นพบอีกมากมายในปีนี้ “ยืนเดี่ยว” จึงผุดไอเดียเฟ้นหาเพชรในการเล่าเรื่องตลก เพื่อให้เราได้เห็น เรื่องเล่าหลากหลาย “YOUNG MAN CAN STAND UP” ออนไลน์คอนเทสต์หาสแตนด์อัพคนต่อไปของยืนเดี่ยวชิงเงินรางวัลรวม 35,000 บาทเดินตามความฝันได้ง่ายๆ ด้วยเพียงส่งคลิปเรื่องเล่าในแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้ความยาว 5-7 นาที ตามหัวข้อที่กำหนด 3 หัวข้อที่ได้แก่1. “เดี่ยวรักเดี่ยวเลิก” เรื่องความรักที่มักมีรักบ้าง..หน่ายบ้างตามประสาคนรักกัน2. “เดี่ยวหน้าจอ” เรื่องเหล้าหน้าฟีดที่เห็นแล้วคันปากอยากเล่า3. “เดี่ยวเถอะชาวไทย” ความงวยงงงของเมืองไทยที่ประสบพบเจอมาโดยเปิดรับวิดีโอตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2021 และเปิดให้โหวตผ่านการกดไลค์ คัดเลือก 15 คนเข้าแคมป์เพื่อฝึกฝนวิชาการเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้แบบมืออาชีพ และจะมีเพียง 1 ที่จะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้สำหรับมือใหม่ไม่ต้องกลัว เรามีตังอย่างคลิปจากรุ่นพี่ให้ได้ศึกษากันก่อน อย่ามัวรอช้าเพราะ กิจกรรมในครั้งนี้เดินทางผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับใครที่ยังรอโอกาสได้แสดงออกและยังคิดว่ายังเป็นตลกตกสำรวจ โอกาสในครั้งนี้มาถึงมือคุณแล้ว หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง WebSite : https://www.standaloneco.com/youngmancanstandupหรือร่วมโหวตผู้เข้าแข่งขัน “YOUNG MAN CAN STAND UP” ด้วยการกดไลค์ VDO ได้ทาง YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/Standaloneco มีเรื่องเล่าอย่าเก็บเอาไว้ เพราะใครๆ ก็เดี่ยวได้ หากคุณพร้อมที่จะเป็นคอมเมเดี้ยนสมัครเข้ามาเลย!!