“ยูนิลีเวอร์” ผนึก “ช้อปปี้” เปิดตัวครั้งแรกกับ “บรีส เอกเซล ซิกเนเจอร์” นำเสนอพลังการขจัดคราบที่เป็นมิตรต่อโลก

“โรเบิร์ต แคนเดลิโน” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยและอาเซียน กล่าวว่า “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลโดยตรงต่อภัยแล้งที่ยาวนาน ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บที่ทวีความรุนแรง และกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย เป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากความร่วมมือของทุกภาคหน่วยในห่วงโซ่เศรษฐกิจ ทั้งในด้านของผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายยูนิลีเวอร์ ในฐานะบริษัทผู้จัดจำหน่ายและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนการจัดหาจากคาร์บอนที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นคาร์บอนที่หมุนเวียนหรือรีไซเคิลได้ 100% เพื่อใช้กับสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักผ้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อพลิกโฉมแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักผ้าระดับโลก ให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักผ้าส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้สารเคมีที่้ทำมาจากวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นเชื้อเพลิง ฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนที่หมุนเวียนไม่ได้ การที่ ยูนิลีเวอร์ เปลี่ยนไปใช้แหล่งคาร์บอนหมุนเวียน ได้ในสูตรผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นการถอยห่างจากเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากระดับมหภาค Clean Future คือบันไดสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุคำมั่นสัญญาว่าภายในปี 2573 ผลิตภัณฑ์ของ ยูนิลีเวอร์ จะปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ยูนิลีเวอร์ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ช้อปปี้ เพื่อเปิดตัว บรีส เอกเซล ซิกเนเจอร์ ที่ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด Tougher on Stains, Kinder to Our World มาพร้อมกับเอนไซม์ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อโลก นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของยูนิลีเวอร์ในการเดินตามรอยวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่ Clean Future แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของสินค้าอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอีกด้วย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับช้อปปี้ในครั้งนี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากเหล่าผู้บริโภคจนเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญให้ยูนิลีเวอร์สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการสร้างโลกปลอดขยะได้สำเร็จ จนสามารถส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคนในอนาคต”“ศิวกร สิริงวงศ์ภานุพงศ์” หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ ประเทศไทย เผยว่า “ช้อปปี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับยูนิลีเวอร์ ในการช่วยรณรงค์และจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้งานชาวไทยหันมาให้ความสนใจในการเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเราหวังอย่างยิ่งว่า ช้อปปี้ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้งานด้านความยั่งยืนของยูนิลีเวอร์สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจ จนเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นให้วิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่เหล่าผู้ประกอบการและธุรกิจในอุตสาหกรรมไทยพร้อมใจเดินหน้าปฏิบัติ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคนในภายภาคหน้าโดย ช้อปปี้ จะให้การสนับสนุน ยูนิลีเวอร์ อย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นมิตรต่อโลกของเราได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจากที่บ้าน พร้อมทั้งช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของยูนิลีเวอร์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผ่านฟีเจอร์ Shopee Games และยกระดับความน่าตื่นเต้นของสินค้าด้วยการจัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษในแคมเปญ Shopee Valentine’s Crazy Sale โดยเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทั้งสองพันธมิตรในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานชาวไทยเท่านั้น แต่จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมคลื่นสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยูนิลีเวอร์สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายในการสร้างโลกปลอดขยะได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้”วันวาเลนไทน์ปีนี้ เตรียมบอกรักให้โลกรู้กับโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดสุดพิเศษจากยูนิลีเวอร์ และ ช้อปปี้ ที่มาพร้อมกับส่วนลดสูงสุด 33% โค้ดรับเงินคืนสูงสุด 60% กิจกรรมแจกของรางวัลและโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ อีกมากมายในแคมเปญ Shopee Valentine’s Crazy Sale ให้ได้ช้อปกันอย่างจุใจ ในวันแห่งความรัก พร้อมพบกับสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกคับคั่งเมื่อชำระเงินผ่าน AirPay Wallet ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2564