เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอจุดหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Travel Good with Marriott Bonvoy

แม้จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดขึ้นทั่วโลก แต่บรรดานักเดินทางต่างมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนที่เดินทางไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศขอแนะนำสถานอนุบาลเต่า ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับโรงแรมของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลอีก 14 แห่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะส่วนหนึ่งของการเปิดตัวโครงการนำร่อง Travel Good with Marriott Bonvoy โครงการที่นำเสนอการท่องเที่ยวแบบมีความหมายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสให้แขกของโรงแรมได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมระหว่างการเข้าพัก ส่งเสริมทั้งความเข้าใจในวัฒนธรรมและร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ซ่อนตัวอยู่บนหาดไม้ขาว ใกล้กับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาทำรังและวางไข่ ในฐานะผู้ปกป้องและดูแลพื้นที่บริเวณนี้ รีสอร์ทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปกป้องสัตว์ชนิดนี้ซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์ สถานอนุบาลเต่าตั้งอยู่ภายในบริเวณของโรงแรม ด้วยความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้และฟื้นฟูเต่าทะเลหาดไม้ขาว และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ซึ่งช่วยดูแลเต่าที่พิการและบาดเจ็บบนหาดไม้ขาว แขกของโรงแรมสามารถไปเยี่ยมเยียนศูนย์ดังกล่าว เพื่อเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่า การให้อาหาร และได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของเต่าทะเลน้องตาหวาน เต่ามาสคอตประจำรีสอร์ท พร้อมพบปะทักทายแขกของโรงแรม และผู้มาเยี่ยมเยียนทุกคนจะได้รับสร้อยข้อมือเต่าที่ทำขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่น โรงแรมยังได้รังสรรค์อีกหลายสิ่งรอบๆ รีสอร์ทที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คิดส์คลับ และสระว่ายน้ำ แขกของโรงแรมยังจะได้ร่วมเรียนการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปเต่าอีกด้วย! กิจกรรม “Mai Khao Turtle Run” ครั้งที่ 16 จะเกิดขึ้นทางออนไลน์ในปีนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการ โดยมีเป้าหมายโดยรวมในการมอบประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับแขกของโรงแรมทุกคน ให้ได้รับรู้ถึงอันตรายที่เต่ามะเฟืองเผชิญอยู่ และได้ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ชีวิตของพวกมัน ขณะเดียวกันก็ได้ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสร้างประโยชน์ต่อทั่วทั้งชุมชนทุกๆ ปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้และฟื้นฟูเต่าทะเลหาดไม้ขาว จะจัดพิธี “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” ประจำปี จุดมุ่งหมายของงานนี้คือการปล่อยเต่าที่หายดีแล้วกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติในท้องทะเล“หนึ่งในเทรนด์ที่กำลังเติบโตที่เราเฝ้าจับตามอง คือ ผู้คนให้ความสนใจกับผลกระทบที่ตัวเองมีต่อสภาพแวดล้อมและจุดหมายที่พวกเขาเดินทางไป” จอร์จ วารูกีส ผู้จัดการทั่วไปของ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าว “สถานอนุบาลเต่าที่เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอจะเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับแขกของโรงแรมในการเข้าถึงธรรมชาติ และได้ให้อะไรกลับคืนสู่ชุมชนในระหว่างที่เข้าพักกับเรา เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวสถานอนุบาลเต่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Travel Good with Marriott Bonvoy และหวังว่าจะได้ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีความหมายอย่างแท้จริง สำหรับแขกของโรงแรมที่อยู่ที่นี่ หรือจากต่างประเทศ เมื่อการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาอีกครั้งหนึ่ง”กิจกรรมนี้เป็นอภินันทนาการสำหรับแขกของโรงแรม สามารถจองได้ที่นี่ https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/details/HKTJW-jw-marriott-phuket-resort-and-spa/OFF-14167 ขณะที่ช่วงเวลาของการเปิดตัวโครงการ Travel Good with Marriott Bonvoy ซึ่งนำเสนอประสบการณ์ที่มีความหมาย 15 รายการ โดยมีหลักอยู่ 3 เรื่อง นั่นคือ การปกป้องสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดทราเวลกับแมริออท บอนวอย กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.marriottbonvoyasia.com/goodtravel