“บอย-ถกลเกียรติ” ลดบทบาท!! ส่งไม้ต่อ “เอ็ดดี้-จิณณวัตร” ขับเคลื่อน “ซีเนริโอ & เมืองไทยรัชดาลัย”

“ละครเวที” นับเป็นอีก 1 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เจ้าพ่อละครเวที คุณบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานบริษัท ซีเนริโอ จำกัด กลับไม่ยืนเท้าตาย เดินหน้าปรับกลยุทธ์ให้ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด และโรงละคร “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” ก้าวฝ่าวิกฤตตลอดปี 63 ที่ผ่านมา ด้วยคอนเซ็ปต์ “มีมากกว่าละครเวที” ซึ่งล่าสุด “คุณบอย-ถกลเกียรติ” ได้ส่งไม้ต่อให้ “คุณเอ็ดดี้-จิณณวัตร สิริวัฒน์” เข้ามาบริหารบริษัทซีเนริโอ รวมไปถึงโรงละคร “เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์” ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด โดย คุณบอย-ถกลเกียรติ ได้กล่าวเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่า“ตั้งแต่เกิดโควิด-19 ขึ้นบนโลกนี้ ต้องบอกว่า ซีเนริโอ มีผลกระทบอย่างหนัก เพราะงานของเราเป็น Live & Performance จึงมีความเสี่ยงสูง โชว์ทั้งหมดในปี 2563 ต้องหยุดชะงักลง และเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน แต่เราก็ต้องยอมรับและปรับตัว ซึ่งในขณะที่ตัวผมเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้น แต่ในภาวะที่ต้องฝ่าฟันกับวิกฤตต่างๆ แบบนี้ ก็นับว่าเราโชคดีที่ได้ คุณเอ็ดดี้-จิณณวัตร เข้ามาช่วยเสริมทัพอีกแรง เพราะคุณเอ๊ดดี้เองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ Live & Performance มานาน และประสบความสำเร็จมาก ซึ่งก็ได้นำประสบการณ์เหล่านี้ มาช่วยบริหารจัดการด้านการตลาด รวมถึงงานขายที่ต้องอาศัย Sponsor Ships เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอีเว้นท์ หรืองานผลิตที่เราซัพพอร์ตได้ จน ซีเนริโอ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมาได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ ซีเนริโอมีงานที่หลากหลายขึ้นแบบ Full Service ทั้งแพลตฟอร์ม On Ground , On Air , On line สร้างสรรค์งานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับพรีเมี่ยม จนได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า”“ซึ่งล่าสุดผมก็ตัดสินใจให้คุณเอ็ดดี้ เข้ามาเป็นผู้บริหารงาน ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเนริโอ จำกัด พร้อมเสริมทัพด้วยทีมบุคคลากรคุณภาพของซีเนริโอ ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สามารถตอบโจทย์ลูกค้า รวมทั้งแฟนคลับ ได้อย่างครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ ผมขอการันตีว่านับจากนี้ไป ผู้ชมจะต้องจดจำภาพผลงานของ “ซีเนริโอ & เมืองไทยรัชดาลัย” ที่จะ “มีมากกว่าละครเวที” แน่นอนครับ”