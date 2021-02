แฟนทั่วโลกแห่ร่วมงาน “TharnType Wedding Day Special” ส่งท้าย “ธาร-ไทป์”

หลังจาก TharnType The Series Season 2 (7 Years of Love) ได้ลาจอไปพร้อมกับฟีดแบคแรงสุดๆ ฉุดไม่อยู่ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 2 ของโลกมาแล้วนั้น ก็ถึงเวลากับงานสำคัญของแฟนซีรีส์เรื่องนี้ โดยผู้จัด “ME MIND Y” และ "888 entertainment" ได้คืนกำไรส่งท้ายให้กับแฟนๆ จัดงานแฟนมีตออนไลน์ “TharnType Wedding Day Special รักนี้ชั่วนิรันดร์” ขึ้นมาในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่ง TTM LIVE นำทีมโดย 2 นักแสดงนำ “มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” (ธาร) และ “กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” (ไทป์) ร่วมด้วย จา พชร (เลโอ), เฟริสท์ ฉลองรัฐ (เฟียซ), โบ๊ท-ณภัทร (แชมป์), เจมส์ พัฒน์ (ขุนพล), ไฮด์ ศรุญสธร (เซอร์ริส), ไตเติ้ล ธนธร (พู่กัน), มายด์ จิณณะ (เทคโน), ต๋อง ธนายุทธ (ธร) และ เบคกี้ รีเบคก้า (ธัญญ่า) เพื่อเป็นการส่งท้ายซีรีส์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยโชว์แรกของงานโดย “อ๊อฟ ชัยนนท์” กับเพลงประกอบซีรีส์ “ข้างเธอ” มาพร้อมกับซีนเปิดตัวงานแต่งของ ธาร-ไทป์ และเพื่อนๆ จากนั้น “คิว - ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์” ที่รับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ กล่าวเปิดงาน ทักทายทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ก่อนเชิญนักแสดงทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ มิว, กลัฟ, จา, เฟริสท์, โบ๊ท, เจมส์, ไฮด์ และ ไตเติ้ล มาร่วมทักทายแฟนๆทั่วโลก และร่วมพูดคุยกันถึงบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานซีรีส์ รวมถึงความประทับใจที่ผ่านมา เพิ่มความสนุกในงานด้วยกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่แบ่งสมาชิกเป็น 2 ทีม คือ ทีมธาร และ ทีมไทป์ ซึ่งเกมส์แรกคือ “ผลักให้ไกล ยิ่งใกล้กว่าเดิม” ให้ทั้ง 2 ทีมหันหน้าเข้าหากันโดยแต่ละฝ่ายใช้มือดันมือของฝ่ายตรงข้าม ใครเสียการทรงตัวหรือล้มก่อน จะเป็นฝ่ายแพ้ไป ซึ่งผลออกมาเสมอ ทุกคนจึงต้องงัดความน่ารักในสไตล์ของตน ออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันไปสุดๆ ก่อนเข้าสู่เกมส์ที่ 2 คิวได้เชิญ มายด์, ต๋อง และเบคกี้ มาร่วมสร้างสีสัน โดยเกมส์ที่ 2 ชื่อเกมส์ อะไรในกล่อง แบ่งเป็นทีม บ้านธาร และ บ้านไทป์ ผลก็ยังเสมออีกอยู่ดี จึงต้องตัดสินด้วยกติกาเป่ายิ้งฉุบ ใครชนะทีมนั้นจะได้เลือกว่าจะต้องทำหน้า หรือ ทำท่าเซ็กซี่ ซึ่งผลคือทีมธารชนะจึงได้เลือกทำหน้าเซ็กซี่ ส่วนทีมไทป์จึงต้องทำท่าเซ็กซี่ เล่นเอากลัฟจะถอดกางเกง และมายด์ก็จะถอดเสื้อโชว์ด้วยเช่นกัน ทำเอาแฟนหน้าจอมีใจหายใจคว่ำกันทีเดียว จากนั้นมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่คัดไฮไลท์เด็ดๆของ EP13 ซึ่งเป็นตอนพิเศษมาให้ชม รีแอคของนักแสดง ร่วมพูดคุยถึงแต่ละซีนส่วนใครที่อยากดูตอนพิเศษแบบเต็มๆ สามารถรับชมได้แล้วทาง Vimeo ในราคา 12.99 USD และส่งท้ายด้วยโชว์ก่อนจบงานของนักแสดงทั้ง 11 คน ด้วยเพลง “เธอ...ที่เดินเข้ามา” และ “ไม่ยอม” ปิดฉาก TharnType The Series ให้อยู่ในความทรงจำดีดีของทุกคนตลอดไป