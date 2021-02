GOODTIME ชวนร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลมากมายจากเหล่าซุปตาร์

GOODTIME RADIO 88.5ต้อนรับเดือนแห่งความรัก มอบของรางวัลมากมายจากเหล่าคนดัง นำทัพโดย เบิร์ด ธงไชย, อั้ม พัชราภา และ เวียร์ ศุกลวัฒน์GOODTIME RADIO 88.5คลื่นวิทยุที่รวมเพลงฮิตไว้มากที่สุด ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “GOODTIME LOVE IS ALL AROUND รักรอบกายหัวใจผูกกัน” พร้อมของขวัญมากมายจากใจ GOODTIME RADIO ในเดือนแห่งความรักลุ้นรับขบวนของขวัญสุดเซอร์ไพร์สจาก ศิลปินชื่อดัง และนักแสดงจาก ช่อง 7HDอาทิ เบิร์ด ธงไชย, อั้ม พัชราภา, เวียร์ ศุกลวัฒน์, ไมค์ ภัทรเดช, มิกค์ ทองระย้า, อ๋อม อรรคพันธ์, เข้ม หัสวีร์, นาว ทิสานาฏ, มุกดา นรินทร์รักษ์, นนท์ ธนนท์ และอีกมากมาย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีของขวัญจาก Goodtime Radio แบบเป็นคู่อีกด้วย กับ แก้วคู่ Love Cup, หมวกคู่ Love Bucket และ แก้วคู่ Love Mug ทั้งหมดนี้มอบให้กับผู้ฟังชาว GOODTIME โดยเฉพาะคุณผู้ฟัง สามารถร่วมกิจกรรมช่วง GOODTIME MUSIC REQUEST SPECIAL ได้ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกช่วงดีเจ โดยขอ 1 เพลงรักที่คุณชื่นชอบพร้อมบอก “เหตุผลสั้น ๆ ที่โดนใจ” เหตุผลที่โดนใจจะได้รับของขวัญไปเลย ลงทะเบียนร่วมสนุกได้ทาง Facebook Fanpage: Goodtime Radio หรือที่เบอร์ 02-760-5755 ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ GOODTIME RADIO 88.5 MAXIMUM HITS MUSIC STATION รวมเพลงฮิต เพลงดัง ฟังเพราะ ตลอดวัน ออกอากาศพร้อมกัน 4 สถานี กรุงเทพฯ ที่ FM 88.5 / เชียงใหม่ ที่ FM 88 / สงขลา ที่ FM 94.5 และ อุบลราชธานี ที่ FM 104 ฟัง Online ได้พร้อมกันทั่วประเทศที่ www.goodtimeradio.fm หรือ Application : Goodtime Radio และติดตามกันได้ที่ FACEBOOK : Goodtime Radio