"กาละแมร์" ประกาศ ขอยุติทุกบทบาทตั้งแต่วันนี้!

แมร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา แมร์ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว และทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฏหมายค่ะ ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แมร์อยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแมร์ ซึ่งแมร์ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะ และจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไป โดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากกระบวนการทางกฏหมายต่างๆ แมร์ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการ คือ รายการ 3แซ่บ และรายการ Take Me Out Thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแมร์ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแมร์มาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ทีมงานทุกคน กราบขอบพระคุณผู้ชมทุกๆท่าน ที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแมร์มาตลอด 24 ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะกาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ