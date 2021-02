"JYP Ent." รีบขอโทษ เหตุเสื้อผ้า "Twice" ลอก "BlackPink"

ไม่ถึงหนึ่งวันหลังจากที่มิวสิควิดีโอของ Twice ถูกปล่อยมา ดรามาจากดีไซเนอร์ของ BlackPink ก็ออกมาโวยวายทันทีดีไซเนอร์ชุดฮันบกชื่อดังได้ออกมาโวยวายหลังจากที่เห็นและโคฟเวอร์ Switch to Me ของ เรน และ เจ.วาย.พาร์คที่มีชื่อเสียงในฐานะดีไซเนอร์ชุดฮันบกร่วมสมัย ได้โพสต์คลิปมิวสิควิดีโอดังกล่าวลงในสตอรี่ทางอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่าซึ่งเธอเองได้เฉพาะเจาะจงไปยังเสื้อคลุมที่ ดาฮยอน สวมใส่ในเอ็มวีนอกจากดีไซเนอร์เจ้าของผลงานจะจำได้แล้ว แฟนๆต่างก็สังเกตเห็นเช่นเดียวกัน โดยเสื้อคลุมดังกล่าวคล้ายกับเสื้อคลุมที่ใส่ในมิวสิควิดีโอเพลง How You Like That ซึ่งในมิวสิคฯ ของ BlackPink ดีไซเนอร์สาวได้ร่วมงานดีไซน์ด้วย จนได้รับรางวัลร่วมกับ ผู้ดูแลเสื่อผ้าของ BlackPink อย่าง พาร์คมินฮี ซึ่งเธอยืนยันว่ากับสิ่งที่เห็นในมิวสิคฯ Twice เธอไม่ได้ร่วมงานด้วยแต่อย่างใดจากปรัเด็นดังกล่าว JYP Entertainment ก็ได้รีบออกมาขอโทษ โดยระบุว่า