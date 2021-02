จองตัวไว้ก่อน!! “พิกเล็ท” ทำเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแฟนหนุ่ม “วิคเตอร์“ แต่งงาน

เรียกว่าความรักหวานสุกงอมถึงที่แล้ว สำหรับคู่ของนักร้องสาว “พิกเล็ท ชาราฎา” และแฟนหนุ่ม “วิคเตอร์ ชัชชวิศ” หลังคบหาดูใจกันมากว่า 4 ปี ล่าสุดสาว "พิกเล็ท" ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนหนุ่ม "วิคเตอร์" แต่งงาน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า "please say yes ! จองตัวไว้ก่อน" งานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันแสดงควายินดียกใหญ่