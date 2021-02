กรี๊ดดดดลั่นไอจี เมื่อ “น้องฉัตร” เปลี่ยน “แหม่ม สุริวิภา” เป็นสาวสวยแบบไม่มีใครจำได้

เรียกว่าขยี้ตาแรงแบบไม่เชื่อสายตาว่าสาวสวยที่อยู่ตรงหน้านั่นคือจริงๆ แต่สุดท้ายคือ ใช่จ้า ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เองนักเลงพอ กับความงดงาม สวยแบบอภิมหาแห่งความสวย ที่แยกไม่ออกเลยว่า ก่อน หลัง เป็นยังไง? งานนี้ต้องขอบคุณเมคอัพระดับเทพมือทองที่สะปัดฝีแปรงให้พี่หนูแหม่มออร่าเจิดจรัส เป็นสาวได้ขนาดนี้โดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ด้วยอาการปลื้มปริ่ม พร้อมแคปชั่นว่า "ขอบคุณน้องฉัตรและทีมงานมืออาชีพ ที่เปลี่ยนป้าได้ขนาดนี้ ในที่สุดเราก็ได้ ทำงานด้วยกันซะทีนะคะ พลาดกันไปมาหลายครั้ง Finally my wish comes true ❤️ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณค่ะ ด้วยรักนะคะ❤️#น้องฉัตร #ทีมน้องฉัตร #nongchat #amadothailand #น้องฉัตรเลือกต้องดีที่สุด #nongchatmakeupthailandขณะที่รุ่นน้องในวงการบันเทิง รวมทั้งชาวเน็ตกระหน่ำเข้ามากรี๊ดดดดกันลั่นสนั่นหวั่นไหว พร้อมชื่นชมความปังเป๊ะแบบเวอร์วังว่า โดยเฉพาะถึงขั้นและเสียงส่วนใหญ่ต่างบอกว่า