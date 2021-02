“เกริก ชิลเลอร์” เศร้า คุณพ่อเสียชีวิต หลังป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อเมริกา

โดยหนุ่ม “เกริก ชิลเลอร์” ได้โพสต์ภาพไว้อาลัยคุณพ่อ พร้อมเขียนข้อความว่า “You taught me everything daddy I never forget โควิด-19 ได้เอาชีวิตบุคคลที่มีพระคุณกับชีวิตผมมากที่สุดไปเมื่อคืนที่เวกัส ขอทุกคนอย่าได้ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับ มันยังอยู่กับเราอีกนาน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับ”งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อนักแสดงหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก