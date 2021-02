เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สำหรับคุณแม่ป้ายแดงที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก "น้องมิล่า" เป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความปลื้มปริ่มของครอบครัว และเพื่อนพี่น้องในวงการโดยคุณแม่ลูกอ่อน "เทย่า" ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกลงไอจี พร้อมแคปชั่นฝากเนื้อฝากตัวว่า "First we had earch other, then we had you. Now we have everything 02.02.2021"