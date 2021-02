ทวีตฯ สับ “วู้ดดี้” สาระแน SaveMyanmar แต่หลับหูหลับตาประเทศตัวเอง!

หลังจากที่เมื่อวานนี้ประเทศเมียนมา หรือ พม่า มีรัฐประหารเกิดขึ้น จนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก ก็ทำให้หลายคนออกมาให้กำลังใจชาวพม่า พร้อมเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับเพื่อนบ้าน ผ่านแฮชแท็ก #SaveMyanmarซึ่งพิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “My heart is with u my friends... #SaveMyanmar” เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วย แต่งานนี้ดูเหมือนว่าความตั้งใจดี จะทำให้ทัวร์ลงซะงั้น เพราะบรรดาชาวทวิตเดี้ยน ต่างเข้ามาคอมเมนต์สวดยับ อาทิแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนด่าไปซะหมด เพราะเจ้าของประเทศอย่างชาวพม่า ก็มีเข้ามาโควททวิตดังกล่าวไป พร้อมตอบกลับมาว่า Thank you