ปีนี้สีชมพู!! "สิงโต เดอะสตาร์" ลงรูปจับมือหนุ่มปริศนา แฟนคลับเชียร์เปิดตัว

เล่นเอาต่อมเผือกทำงานหนักกันอีกแล้ว หลังจากที่นักร้องหนุ่มออกมาโพสต์ภาพจับมือหนุ่มปริศนาลงไอจี พร้อมแคปชั่น "I go back to December all the time. I miss your tanned skin, your sweet smile, So good to me, so right. And how you held me in your arms that September night The first time you ever saw me cry. I’d go back to December, turn around and make it alright ...#Single"ซึ่งเป็นเนื้อเพลง Back To December ของ Taylor Swift มีคำแปลว่า "ฉันคิดถึงผิวสีแทน และรอยยิ้มหวาน ๆ ของคุณ มันทำให้ฉันมีความสุข มันใช่เลย สัมผัสอบอุ่นยามคุณโอบกอดฉัน ในเดือนกันยายนคืนนั้น มันเป็นครั้งแรกที่คุณเห็นฉันร้องไห้ ฉันอยากจะย้อนกลับไปเดือนธันวาคม หันกลับมาและอยากทำมันให้ดี #Single"งานนี้ก็ยิ่งทำให้คนสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวหวานใจตัวจริงหรือเปล่า จนหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันในอินสตาแกรมกันเพียบว่า หนุ่มปริศนาคนดังกล่าวเป็นใครกันเอ่ย