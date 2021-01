“แมตต์ เดมอน” บินกักตัวออสเตรเลียร่วมวงเป็นหนึ่งในนักแสดง Thor : Love and Thunder

ตามรายงานระบุว่าได้เดินทางถึงซิดนีย์ด้วยเครื่องบินส่วนตัวและได้เข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วันก่อนเริ่มถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับที่เข้ามาร่วมงานกับจักรวาลมาร์เวล เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยมารับบทตัวประกอบใน Thor : Ragnarok โดยเล่นเป็น นักแสดงละครเวทีที่ล้อเลียนเป็น โลกิ ในช่วงต้นๆเรื่องส่วนนักแสดงท่ะปรากฏใน Thor : Love and Thunder ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง คริส แพรตต์ จาก Guardians of the Galaxy คริสเตียน เบล ตัวร้ายของเรื่อง รวมไปถึง คริส เฮมสเวิร์ธ , นาตาลี พอร์ตแมน และ เทสซา ธอมป์สัน ก็กลับมาแบบพร้อมหน้าในเรื่องนี้ ส่วน Thor : Love and Thunder มีกำหนดจะเข้าฉายวันที่ 11 ก.พ. 2022