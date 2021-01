“แมคเคาเลย์ คัลกินส์” ร่วมวงอยากถอด “โดนัลด์ ทรัมป์” ออกจาก Home Alone

โดยได้ตอบทวีตที่ร้องขอให้ ลบภาพตัวประกอบใน Home Alone 2 ออกไป แล้วใส่ภาพของ แมคเคาเลย์ ในวัย 40 ปี เข้าไปแทน ซึ่งเขาตอบทวีตด้วยคำว่า “ซื้อ” เพื่อยอมรับในไอเดียดังกล่าว และโพสต์คำว่า “บราโว่” เพื่อแสดงปฏิกิริยาชอบใจหลังมีคนลบภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากฉากดังกล่าวให้ฉากดังกล่าวเป็นตอนที่ไปร่วมปรากฏตัวใน Home Alone 2 : Lost in New York ซึ่ง แมคเคาเลย์ ที่รับบทเป็น เควิน ได้ถามเขาถึงทางไปล็อบบี้ของโรงแรม Plaza ซึ่งเวลานั้น โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าวอยู่ ทางผู้กำกับของเรื่องอย่าง คริส โคลัมบัส ก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ได้ โดนัลด์ ทรัมป์ มาร่วมแสดงเป็นตัวประกอบ เพราะอดีตประธานาธิบดีเป็นคนเสนอเองว่าเขาต้องได้เข้าฉากเพื่อแลกกับการถ่ายทำในโรงแรมของเขาผู้กำกับรายนี้ยังบอกอีกด้วยว่า การปรากฏตัวของ ทรัมป์ ในภาพยนตร์ ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีทีเดียว