“ลานา เดล เรย์” ปล่อย MV สุดสะพรึง ในเพลงใหม่ “Chemtrails Over The Country Club”

เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงเมื่อ “ลานา เดล เรย์” (Lana Del Ray) ส่งเพลงใหม่ล่าสุด “Chemtrails Over The Country Club” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มชุดที่ 7 ของเธอนั่นเองโดย ลานา เดล เรย์ มีแพลนปล่อยอัลบั้มให้ฟังกันเต็มๆในวันที่ 19 มีนาคมที่จะถึงนี้ อีกครั้งที่เธอได้ “Jack Antonoff” โปรดิวเซอร์สายเพลงป็อปเจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับแถวหน้าของโลกมาแล้วอย่าง “Taylor Swift” และ “Lorde” มาร่วมแต่งเพลง “Chemtrails Over The Country Club” และอีกหลายเพลงในอัลบั้ม“Chemtrails Over The Country Club” นอกจากจะเป็นบทเพลงชวนฟังแล้ว พาร์ท MV เพลงนี้ยังเป็นสิ่งไม่พูดถึงไม่ได้จริง ๆ เพราะงานนี้แม่สาวลานา จัดเต็มยิ่งใหญ่มาในธีมเรโทรแฟนตาซีเทิร์นดาร์ก คงความเป็นตัวตนของเธอออกมาอย่างชัดเจนMV เพลงนี้ถูกถ่ายทำออกมาในรูปแบบหนังสั้น ซึ่งลานาปรากฏตัวแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็ม ในธีมยุค 60s ขับรถสปอร์ตหรูเปิดประทุนสีแดงคู่ใจไปตามท้องถนน ชิลกับเพื่อน ๆ ข้างสระน้ำ ในฤดูร้อนที่สวยงามเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอและเพื่อนๆ นั้นก็ต้องจบลงในพริบตาเมื่อทุกคนได้ถูกกลืนกินเข้าไปในพายุทอร์นาโด และกลับคืนชีพอีกครั้งในร่างอมนุษย์ เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปหาคำตอบกันในเอ็มวี “Chemtrails Over The Country Club” กำกับโดย BRTHR ก่อนหน้า “Lana Del Ray” ประสบความสำเร็จอย่างมากกับอัลบั้ม “Norman Fucking Rockwell” ที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ อวอร์ด เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา