"ยูริจัง" ดาวรุ่งญี่ปุ่นเปลี่ยนแนวใสรับบทดาวเอวียุค 90 เจ้าตัววอนแฟนคลับยอมรับ

ล่าสุดมีรายงานว่าถึงตอนนี้ซีรีส์ The Naked Director ซีซั่น 2 ซึ่งมีเนื้อหาต่อจากภาคแรก โดยจะพูดถึงการสร้างหนังโป๊ต่อจากยุคโชวะมาเฮเซกระทั่งกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ที่เรียกว่า "เอวี" ในปัจจุบันนั้นถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมออกอากาศแล้วอย่างไรก็ตาม ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเกี่ยวกับซีรีส์ดังกล่าวก็เห็นจะเป็นการที่นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังของญี่ปุ่นในปัจจุบัน อย่าง(Yuri Tsunematsu) ที่ได้มีการประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าเธอนั้นมีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ด้วยนั่นเองโดยในอินสตาแกรมส่วนตัว "ยูริจัง" ระบุว่าใน The Naked Director ซีซั่น 2 นี้เธอจะรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อ "มาริโกะ โนกิ" (Mariko Nogi) ดาราเอวีชื่อดังคนหนึ่งในยุค 90 แน่นอนว่าการแสดงครั้งนี้มีฉากเปลือยมากมาย ซึ่งสำหรับคนที่ติดตามเธอมาตั้งแต่เด็กอาจจะแปลกใจไม่น้อย แต่เธอก็หวังว่าหลายคนคงยอมรับกับการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้"นอกจากนี้ฉันคงจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าทุกคนจะยังคงสนับสนุนต่อความมุ่งมั่นในการเป็นนักแสดงของฉันต่อไป ตอนนี้การถ่ายทำสิ้นสุดลงแล้ว ที่เหลือก็คือการส่งมอบผลงาน ซึ่งฉันยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆ""ยูริ สึเนะมัตสึ" เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันอายุ 22 ปี ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งคนหนึ่งของวงการบันเทิงญี่ปุ่นที่เข้าวงการมาตั้งแต่ยังเด็กที่ผ่านมานักแสดงสาวมีผลงานมาแล้วมากมายทั้ง ภาพยนตร์ และละคร อาทิ Wife of a Spy, Sakurada Reset Part I (2017) (ซากราดะ รีเซ็ท เมืองมหัศจรรย์ คนเปลี่ยนเวลา), The Woman of Steel, From Five To Nine ฯลฯ โดยจะรับบทเป็นนักเรียนหรือสาววัยรุ่นใสๆ เป็นส่วนใหญ่