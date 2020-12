“หญิง รฐา” เซย์เยส!! หลังถูก “ตุลย์” เซอร์ไพร์สขอแต่งงาน

ลุ้นกันมานานในที่สุดก็มีวันนี้ ก่อนจะส่งท้ายปี 2020 กับเรื่องราวข่าวดีๆ ที่ชวนให้ทุกคนยิ้มไปพร้อมๆ กัน เมื่อคู่รักนักวิ่งอย่างได้คุกเข่าขอ “ญาญ่าญิ๋ง” หรือ “หญิง รฐา โพธิ์งาม” แต่งงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยฝ่ายหญิงได้โพสต์รูปพร้อมโชว์แหวนและแคปชั่นหวานๆ ว่า “And I said yes for the rest of my life (และฉันก็ตอบว่าใช่ ไปตลอดชีวิต)” พร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีขาวพร้อมอีโมจิรูปแหวน ด้านฝ่ายชายก็หวานไม่ใช่เล่น โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่า “Yes. She does (ใช่ เธอตอบตกลง)” พร้อมอิโมจิรูปแหวนเช่นกันสำหรับเส้นทางรักของ “ญาญ่าญิ๋ง-ตุลย์” เริ่มจากการ “เพื่อนจัดให้” เพราะฝ่ายชายเป็นเพื่อนสนิทของสามี "เบลล์ ไชน่าดอลล์" ที่เป็นเพื่อนสุดสนิทของหญิงเอง โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต้องออกมาเลื่อนงานแต่งเพราะฤกษ์แต่งที่ดูไว้ มันยังไม่เหมาะสม แต่ล่าสุดเห็นภาพนี้ คงมีฤกษ์งามยามดีเร็วๆ วันนี้แหละ