5 อันดับ "คู่วาย" ค่าตัวแพงกว่า "คู่จิ้นซูเปอร์สตาร์" ออกงานครั้งนึง ต้องจ่ายเท่าไร

ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในช่วงปีที่ผ่านมากระแสในบ้านเรากำลังโด่งดังเป็นพลุแตก มีดาราคู่วายแจ้งเกิดมากมาย แต่บางคู่ก็แค่ได้กระแสเพียงชั่ววูบแล้วก็หายไปกับสายลม แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า นาทีนี้กระแสคู่วายฟีเวอร์ ปะทะกระแส "คู่จิ้นซูเปอร์สตาร์"ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน ทุกงาน ทุกอีเว้นท์ทุกโรดโชว์ สินค้าทุกชนิดต่างก็จ้าง "คู่จิ้นพระเอกนางเอก" ออกงาน , รีวิวสินค้า รับเงินล้านเป็นพรีเซ็นเตอร์ ค่าตัวออกงานแต่ละครั้งถ้ามาเดี่ยวสตาร์ทที่ 180,000 - 250,000 บาท แต่ถ้าออกคู่กันก็ต้องมีบวกเพิ่มไปตามความดังของคู่นั้นๆ และยิ่งถ้าต้องฟาดฟันในช่วงเทศกาลพิเศษ ราคา “คู่จิ้น” ก็จะสตาร์ทไปที่ 400,000 บาทขึ้นไปออกงานนั้น การันตีได้เลยว่าจะได้ยอด ได้กระแส และก็ได้แฮชแทคในโลกโซเซียลไปแบบสวยๆ แถมแฟนคลับของคู่วายยังแห่ไปแน่นงาน ตามกรี๊ดกันชนิดที่คู่จิ้นซูเปอร์สตาร์ยังอาย และที่สำคัญแฟนคลับของคู่วายนี่สายเปย์ตัวจริงยิ่งถ้าต้องไปร่วมกิจกรรมในนาม “ราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ และถ้าคู่หลักแพงไป คู่รองก็มีให้เลือกจับจ่ายใช้สอยจะเริ่มต้นด้วยราคาออกเดี่ยว 120,000 บาท ส่วนถ้าออกคู่ก็จะประมาณ 180,000-200,000 บาทเป็นต้นไปฮอตสุดนาทีต้อง ไบร์ท-วิน สินค้าต่างจับจ้องพุ่งเข้าใส่ แม้ลูกค้าบางรายจะแอบบ่นถึงราคาที่แพง แต่ถ้าเทียบกับกระแสที่แรงและความดัง ที่ได้คู่วายคู่นี้ไปเคียงข้างสินค้าก็ถือได้ว่าสมฐานะอยู่ที่สานต่อความดังมาจากซีซั่นหนึ่ง ดังมายังซีซั่น 2 รักษาฐานแฟนคลับได้ไว้อย่างเหนียวแน่น ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกวันอะไรจะคลั่งขนาดนั้น ทำอะไรก็ติดเทรนด์ไปหมด อย่างนี้เจ้าของสินค้าจะไม่เลิฟได้ไงกระแสก็มาแรงเช่นกัน แม้จะมีแผ่วๆ ลงไปบ้างตอนออนแอร์ แต่ถ้าเทียบแล้วความดังของคู่นี้ก็ไม่เป็นสองรองใคร ออกงานเมื่อไร #yinwar ต้องมารอสแตนบายที่เทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีเพิ่งจบไปหมาดๆ กับซีรีส์วายจากค่าย “นาดาว” ที่ทำให้คู่พระนายอย่าง “บิวกิ้น-พีพี” พุ่งขึ้นชนิดที่ว่าไม่ทำให้ใครผิดหวัง เพราะด้วยกระแสที่ว่า สรุปแล้วคู่นี้เป็นกันแน่ ก็ทำให้สินค้าเดินหน้าซื้อแพ็คคู่จ้างเป็นพรีเซ็นเตอร์แบบเอาอะไรมาฉุด ก็หยุดไม่อยู่แล้วแม้ในด้ายแดงจะเป็นแค่คู่รอง แต่ก็มากระทืบความจิ้นต่ออีกับซีรีส์จึงทำให้กระแสของคู่นี้ฮิตติดลมบนมาตลอด แถมถ้างานมีการประมูลของรักของหวงของทั้งคู่ เรียกได้ว่าแฟนคลับ “บุ๋น-เปรม” ใจบุญใจศรัทธาประมูลกันแบบไม่ให้น้อยหน้าคู่วายคู่อื่นตลาดซีรีย์วายก็ยังคึกครืนไม่หยุด เพราะภายในปี 2021 แค่เปิดโผก็มีซีรีส์วายเตรียมจอลงฉายเกือบ 40 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคต่อทั้ง “แปลรักฉันด้วยใจเธอ 2, กลรักรุ่นพี่ 2, เพราะเรายังคู่กัน ซีซั่น 2, My Engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังว่ะ 2” รวมไปถึงซีรีย์ที่หลายคนอยากดูใจจะขาดอย่าง “นิทานพันดาว” ที่ต้นปีได้ชมกันแน่นอน รวมไปถึงการกลับป๋าปี๋-ม๊ามี๋ อย่าง “ออฟ-กัน” ก็จะกลับมาเจอกันในเรื่อง “Not me เขาไม่ใช่ผม” ส่วนช่อง 3 ก็ขอลงสู้ศึกในสนามนี้บ้าง เพราะได้เตรียมส่ง “คุณหมีปาฎิหารย์” ที่ได้ “อิน สาริน” มาประกบกับ “จ๊อบ ธัชพล” และที่เพิ่งเปิดกล้องไปก็เรื่อง “นับสิบจะจูบ” รวมไปถึงอีกหลายโปรเจคที่จะเคาะต่อถ้า 2 เรื่องที่กล่าวมามันเวิร์คจริงๆ หรือจะเป็น “เชือกป่าน Between Us The series” ภาคต่อของ “ด้ายแดง” ที่ “บุ๋น-เปรม” จะมาสานต่อความจิ้นให้ได้ฟินกันต่อเนื่อง ส่วน “KinnPorsche The Series รักโคตรร้าย สุดท้ายโคตรรัก” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่น่าติดตาม เพราะพลิกวงการวายแบบมหาลัยกลายเป็นวายร้ายในแบบเจ้าพ่อมาเฟียแต่อย่างที่บอกไปใช่ว่าทุกเรื่องจะแจ้งเกิดได้เหมือนกันหมด เพราะเดี๋ยวนี้สาววายเขาไม่ได้ดูว่าแค่ “พระนาย” หล่อแล้ว แต่เรื่องราวก็ต้องไม่เวอร์เกินไป และไม่ใช่ลำไยจนร้อนใน น่าเบื่อ เพราะไม่งั้นจะขายได้แค่ตอนแรก แต่พอถึงตอนสุดท้ายจะไม่มีใครรอดูตอนอวสาน