“ป๊อป” โพสต์ยิ่งผ่านอุปสรรคยิ่งรัก “เป้ย” สัญญาหลังจากนี้จะทำให้มีความสุข

เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ 41 ปี ของคุณแม่ลูกสองเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากเพื่อนๆ จะเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้แล้ว เจ้าตัวก็ต้องกลั้นน้ำตาในความตื้นตันไม่อยู่ เพราะคุณสามีแท็กทีมกับเพื่อน จัดอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ด้วยการหอบกุหลาบแดงช่อโตไปมอบให้ พร้อมโชว์จุ๊บแก้มต่อหน้าเพื่อนๆ นอกจากนั้นป๊อปยังโพสต์คำอวยพรซึ้งๆ ถึงภรรยาในอินสตาแกรมว่า....“Happy birthday นะคะที่รัก @ppanward ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆ เรื่อง แต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆ ให้เราได้เรียนรู้เสมอ อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหน ที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติก เขาไม่ใช่คนพูดเก่ง ไม่ชอบแสดงความรู้สึก โดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ เรื่องงาน เรื่องเครียดๆ ต่างๆ ก็มักจะเก็บไว้คนเดียว เพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกๆ เรื่อง และขอบคุณที่อยู่ข้างๆ กันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆ อยากให้รู้ว่าในความนิ่งๆ ของเขา เขารักที่รักมากๆ นะคะ ในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆ สัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สุขภาพแข็งแรง (ดูแลสุขภาพเยอะๆ หน่อย) สมหวังในทุกๆ สิ่งที่ปรารถนานะคะ รักนะครับ I’m not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะ”หวานซะขนาดนี้ต่อให้มีข่าวลือขาเตียงสั่นคลอนอีกกี่ครั้งเชื่อว่าเตียงไม่พังแน่นอน