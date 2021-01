20 หนังฟอร์มยักษ์ 2021 ปีหนังดังอัดแน่นเพราะ COVID-19

เพราะ COVID-19 ทำให้โปรแกรมหนังฮอลลีวูดเลื่อน, เคลื่อน และวุ่นวายไปหมด หนังฟอร์มใหญ่จากปี 2020 จำนวนมาก ถูกเลื่อนโปรแกรมไปอัดกันอยู่ในปี 2021 ซึ่งแฟนหนังก็น่าจะได้ชมกันทั้งหมดภายในตลอด 1 ปีข้างหน้า เพราะผู้สร้าง, ผู้จัดจำหน่ายคงไม่เลื่อนโปรแกรมหนังเหล่านี้ไปอีกแล้วหนังหวังรางวัลออสการ์ ผลงานใหม่ของยอด ผกก. เวส แอนเดอร์สัน The French Dispatch มาพร้อมกับไอเดียเป็น "จดหมายรักถึงสื่อสารมวลชนยุคเก่า" โดยหนังจะมีฉากหลังอยู่ในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อเมริกันประจำกรุงปารีส และเล่าเรื่องราวถึง 4 เส้น ซึ่งแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าหนังของ แอนเดอสัน The French Dispatch จะเต็มไปด้วยดาราแน่นเรื่อง เช่นเคย ทั้ง เบเนซิโอ เดล โทโร, ทิลดา สวินตัน, เจฟฟรีย์ ไรท์, มาติเยอ อามาริก, สตีฟ พาร์ก, บิล เมอร์เรย์ และ โอเวน วิลสัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจำของ แอนเดอร์สัน อยู่แล้วหลังรับบทเป็นตัวละครระดับตำนานของจักรวาลภาพยนตร์ Marvel ไปแล้ว เจเร็ต เลโต้ ก็ขอข้ามฝั่งมาแสดงหนัง Marvel ของ Sony ดูบ้างกับการรับบทเป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ที่ฉีดเชื้อแวมไพร์ให้ตัวเอง จนกลายเป็น "โมบุฮุส" สุดยอดแวมไพร์แห่ง Marvel หนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของ สไปเดอร์-แมน ซึ่งหนังน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลภาพยนตร์ Marvel ของ Fox ที่เริ่มต้นตั้งลำได้ดีจาก Venomหนังสายลับ 007 ที่เลื่อนฉายมาหลายรอบ กับการรับบทเป็น เจมส์ บอนด์ ครั้งสุดท้ายของ แดเนียล เคร็ก ที่น่าจะมีอะไรน่าสนใจมากมาย ทั้งบทสรุปเรื่องราวของ เจมส์ บอนด์ ชุดนี้ที่ดำเนินต่อเนื่องมาในหนังทั้ง 4 ภาคที่ผ่านมา และการปรากฏตัวของตัวละคร 007 หญิงที่จะรับบทโดย ชาลานา ลินช์ แถมด้วยเพลงประกอบหนังของศิลปินสุดฮ็อตอย่าง บิลลี ไอลิช อีกเอมีลี บลันต์ ต้องนำลูก ๆ เอาตัวรอดในโลกแห่งความเงียบ ในโลกที่เต็มไปด้วย "สัตว์ประหลาด" ซึ่งไล่ล่ามนุษย์ไปตามเสียง หนังจะเป็นทั้ง "ภาคก่อนหน้า" และ "ภาคต่อ" ไปพร้อม ๆ กัน เราจึงจะได้เห็นทั้งตัวละคร "คุณพ่อ" ที่แสดงโดย จอห์น คราซินสกี้ ที่ต้องพาภรรยา และลูก ๆ เอาตัวรอดในช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นใหม่ ๆ และได้เห็น "คุณแม่" เอมิลี บลันต์ ที่ต้องพาลูก ๆ เดินทางจากบ้านที่ครอบครัวอาศัยกันมานาน เพื่อไปหาที่อยู่แห่งใหม่ผลงานใหม่ของ ผกก. ที่ไม่เคยทำงานตำกว่ามาตรฐานเลยอย่าง เอ็ดการ์ ไรท์ ที่คราวนี้มาพร้อมดาราสาวที่กำลังรุ่งสุด ๆ อย่าง อันย่า เทย์เลอร์-จอย ในบทหญิงสาวผู้อยากเป็นดีไซเนอร์ ที่ต้องถูกย้อนเวลาไปอยู่ในยุค 1960s จนทำให้เธอได้พบกับไอดอลของตัวเอง ฟังดูน่าสนุก และน่าจะเป็นหนังผจญภัยย้อนเวลาที่น่าสนใจ แต่จริง ๆ แล้ว Last Night in Soho คือหนังสยองขวัญสั่นประสาทต่างหากแม้เราจะรู้สึกบทสรุปในชีวิตของสายลับสาวแห่ง Avengers อย่าง นาตาชา โรมานอฟ ไปแล้ว แต่หนังที่จะเล่าเรื่องของเธอแบบเต็ม ๆ เป็นเรื่องแรกก็น่าจะเป็นสิ่งพิเศษอยู่ดี Black Widow จะย้อนไปเล่าถึงเหตุการณ์หลัง Captain America: Civil War เมื่อ แบล็ค วีโดว์ ต้องกลับไปเผชิญหน้าอดีตของตัวเอง และหนังยังจะแนะนำตัวละครสายลับรุ่นน้องของ นาตาชา ที่แสดงโดยดารามาแรง ฟลอเรนซ์ พิวห์ ที่อาจจะได้มาเป็น แบล็ค วีโดว์ คนต่อไปของ MCU ด้วยเดินทางมาถึงภาค 9 กันแล้วสำหรับหนังชุด Fast & Furious ที่คราวนี้กลุ่มนักซิ่งที่ความสามารถเริ่มเข้าใกล้ซูเปอร์ฮีโร่ไปทุกที จะได้ร่วมทำภารกิจกู้โลกกันอีกครั้ง โดยตัวละครลับ ที่ตอนนี้คงไม่ลับแล้วของหนังภาคนี้ก็่น่าจะเป็น "เจคอป" น้องชายของ ดอม ที่จะรับบทโดย จอห์น ซีน่า นั่นเอง แถมด้วย "เพื่อนเก่า" อย่าง ฮาน ที่ไม่รู้จะมาดีมาร้ายอีก Fast & Furious 9 จึงน่าจะเป็นหนังอีกภาคที่แฟนประจำคงจะพลาดกันไม่ได้แพทริก วิลสัน กับ เวรา ฟาร์มิกา จะกลับมารับบทเป็น "เอ็ด" กับ "ลอเรน" อีกครั้งในภาคที่ 3 ของหนังชุด Conjuring หนังผีที่กลายเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลภาพยนตร์สยองขวัญสุดฮิต โดยคราวนี้สามีภรรยาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์เรื่องลึกลับ จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงเช่นเคยทอม ครูซ จะกลับไปขึ้นเครื่องบนรบ รับบทเป็นยอดนักบิน พีท มิตเชล หรือ มาเวอร์ริก อีกครั้ง ทิ้งระยะห่างจากหนังภาคแรกถึง 34 ปี แถมด้วยดาราชื่อดังอีกมากมาย แต่แน่นอนว่าไฮไลท์ของหนังก็คือ ฉากแอ็กชั่นกลางเวหาที่ว่ากันว่าถ่ายทำโดยไม่พึ่งเทคนิคพิเศษทางคอมพิวเตอร์เลย แม้แต่ฉากเดียวShang-Chi and the Legend of the Ten Rings หนังซูเปอร์ฮีโร่ Marvel เรื่องแรกที่จะมีตัวละครเอกเป็นซูเปอร์ฮีโร่เชื้อสายเอเซีย พร้อมด้วยตัวละครสำคัญทั้งหมดก็จะเป็นคนเอเซียด้วย แถมด้วยเรื่องราวแนววัฒนธรรมจีน Marvel เชื่อว่า Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings น่าจะประสบความสำเร็จในหมู่คนเอเซีย แบบเดียวกับที่ Black Panther เคยทำให้คนแอฟริกัน-อเมริกัน ประทับใจในตัวหนังแบบสุด ๆ มาแล้ว โดยหนังจะมีชาวแคนาดาเชื้อสายจีนที่ชื่อว่า ซีมู หลิว มารับบทนำ แต่สำหรับชาวเอเซียแท้ ๆ การปรากฏตัวในหนังฮอลลีวูดของ "เหลียงเฉาเหว่ย" น่าจะเป็นไฮไทสำคัญของหนังเรื่องนี้หนังฮิตแห่งยุค 90s กลับคืนสู่จอใหญ่อีกครั้ง จาก ไมเคิล จอร์แดน ในหนังภาคก่อน คราวนี้จะเป็นสุดยอดนักบาสเกตบอล เลอบรอน เจมส์ ที่จะต้องมาร่วมทีมกับพวก Looney Toons แทน แน่นอนว่านอกจากตัวการ์ตูนมากมายแล้ว หนังก็น่าจะมีแขกรับเชิญเป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังอีกมากมาย โดย ไรอัน คูกเลอร์ แห่ง Black Panther มาดูแลงานสร้างร่วมกับ เลอบรอน เจมส์ พระเอกของเรื่องSuicide Squad หนังรวมทีมดาวร้าย เป็นผลงานของ DC และ Warner ที่ประสบความสำเร็จเรื่องรายได้ แต่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเรื่องกระแสวิจารณ์ จน Warner ตัดสินใจที่จะ "เริ่มต้นใหม่" ด้วยการทำหนัง กึ่งรีบู๊ต/กึ่งภาคต่อ ออกมาแทน ในชื่อ The Suicide Squad โดยได้มือดีจาก Marvel อย่าง เจมส์ กันน์ มาทั้งเขียนบท และกำกับ พร้อมทั้งนักแสดงจากหนังภาคก่อน และนักแสดงหน้าใหม่สำหรับหนังภาคนี้ แน่นอนว่า มาร์ก็อต ร็อบบี ในบท ฮาลีย์ ควินน์ จะมาเป็นตัวชูโรงเหมือนเดิมหลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก Get Out กับ Us อดีตดาวตลก จอร์แดน พีล จึงกลายเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญคนใหม่ไปโดยปริยาย และคราวนี้ พีล ขอปลุกผี "แคนดี้แมน" ขึ้นมาอีกครั้ง เพราะนอกจากหนังจะสยองระดับตำนานแล้ว ประเด็นเรื่องสีผิว ก็ถือว่าเข้าทางของเขาเลยหนังจากนิยายไซไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของวงการวรรณกรรม Dune ที่เคยขึ้นจอใหญ่ และจอเล็กมาแล้วอย่างระรอบ จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ด้วย ทีมนักแสดงที่ขนกันมาเพียบทั้ง หนุ่มสุดฮ็อต ทิโมที ชาลาเม็ต, รีเบ็คกา เฟอร์กูสัน, เซนดาย่า, ออสการ์ ไอแซค และอีกมากมายMarvel เคยปั้นให้ Guardians of the Galaxy ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอะไรเลย กลายเป็นหนังฮิตติดลมบนมาแล้ว จึงไม่แปลกที่เรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับ The Eternals หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ที่เล่าถึงเผ่าพันธุ์ของซูเปอร์ฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่ในโลกมานานนับพันปี แต่เลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนออกมา โดยหนังจะมี แอนเจลีนา โจลี นำทีม ร่วมด้วย คิต แฮร์ริงตัน, คูเมล นันจิอานี่ และดาราอีกเพียบภาคที่ 3 ของหนังชุด Fantastic Beasts 3 ผลงานจากจิตนาการของ เจ.เค, โรวลิง แน่นอนว่า เอ็ดดี เรดเมย์น จะกลับมาในบทของ "นิวต์ สกามานเดอร์" ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์วิเศษเช่นเคย แต่ที่จะไม่กลับมาในหนังเรื่องนี้แล้วก็คือ จอห์นนี เดปป์ ที่รับบทเป็นพ่อมดผู้ชั่วร้าย "กิลเลิร์ต กรินเดลวัลด์" ในหนังภาคก่อน ที่เพราะปัญหาส่วนตัวทำให้ Warner Bros. ขอร้องให้เขาถอนตัวออกจากหนังไป โดยหนังจะได้ แมด มิกเกลสัน ที่ดังมาจากบท ดร. ฮันนิบาล เล็คเตอร์ มารับบทนี้แทนทอม ครูซ กลับมารับบทเป็นสุดยอดสายลับ อีธาน ฮันต์ เป็นครั้งที่ 7 ใน Mission: Impossible 7 ที่ คริสโตเฟอร์ แม็คคิวรี่ย์ จะมากำกับหนังชุดนี้เป็นเรื่องที่ 3 ด้วย โดยหนังจะมีทั้ง วิง แรมส์, ไซมอน เพ็ค, รีเบ็คกา เฟอร์กูสัน, วาเนสซา เคอร์บี้, แอนเจลา แบสเซ็ตต์ กลับมารับบทเดิม ร่วมด้วยหน้าใหม่อย่าง เฮย์ลีย์ แอตเวล, พอม เคลเมนทีฟ, เชีย วิงแฮม และ อีไซ โมราเรส จะมาเป็นตัวร้ายของเรื่อง ซึ่ง Mission: Impossible 7 ยังจะไม่ได้เป็นแค่หนังภาคเดียวจบ แต่หนังจะเล่าเรื่องต่อเนื่องไปถึง Mission: Impossible 8 ที่จะฉายในปีหน้า เพื่อเป็นบทสรุปของหนังชุดนี้กันเลยทีเดียวเมื่อ สตีเฟน สปีลเบิร์ก จะขอทำหนังเพลง โปรเจ็คนั้นต้องไม่ธรรมดา เพราะ "พ่อมดฮอลลีวูด" เลือกที่จะหยิบบทละครเพลงระดับตำนาน ที่เคยถูกดัดแปลงเป็นหนังจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลอย่าง West Side Story กลับมาทำใหม่อีกครั้ง โดยหนังแนว "โรมิโอ แอนด์ จูเลียต" เรื่องนี้ จะมีฉากหลังอยู่ในความขัดแย้งระหว่างแก็งเด็กวัยรุ่นในช่วงยุค 1950s ดาราหนุ่ม แอนเซล เอลกอร์ต จะรับบทเป็น โทนี ส่วนบท "มาเรีย" นางเอกของเรื่องตกเป็นของหน้าใหม่อย่าง เรเชล ซีกเลอร์เต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับ Spider-Man ภาคที่ 3 ของ ทอม ฮอลแลนด์ โดยหนังภาค 2 จบเรื่องไปแบบค้างเติ่งเมื่อ ปีเตอร์ ปาร์กเกอร์ ถูกเปิดโปงว่าเป็น สไปเดอร์ แมน แถมยังถูกใส่ความว่าก่อคดีฆาตกรรมด้วย แต่ที่ทำให้หนังภาคต่อไปถูกพูดถึงในสื่ออย่างถี่ยิบกลับไม่ใช่เนื้อเรื่อง แต่เป็นข่าวลือที่ว่ากันว่าหนังจะผูกเรื่องให้ สไปเดอร์แมน ทั้ง 3 คือ ฮอลแลนด์, แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ และ โทบี แม็คไกวร์ ได้มาเจอกันในหนังเรื่องนี้ ซึ่งถ้าจริง ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ระดับน้อง ๆ หนัง Avengers เลยทีเดียวปี 2021 จะปิดฉากด้วยการกลับมาของแฟรนไชน์ระดับตำนานอย่าง The Matrix เรียกว่าห่างจากหนังตอนก่อนานถึงเกือบ 20 ปี แถม หนังภาคก่อนที่ชื่อว่า The Matrix Relord ก็ปิดฉากเรื่องราวไปอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว ตัวละครหลายตัวเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ของหนังภาคนั้นแล้วด้วย การกลับมาของหนังภาค 4 จึงเต็มไปด้วยคำถาม เพราะทั้งตัวละคร "นีโอ" ที่แสดงโดย เคียนู รีฟส์ และ "ทรินิตี้" ที่สวมบทบาทโดย แคร์รี แอน มอส ก็ไม่น่าจะกลับมาในหนังภาคใหม่ได้ทั้งคู่ ตามข้อมูลทั้งสองจะกลับมารับบทเดิมของตัวเองอีกครั้ง ซึ่งก็คงต้องตามดูกันต่อไป ว่าผู้สร้างจะเขียนออกมาให้สมเหตุสมผล และดูไม่เป็นการ "แถ" ได้อย่างไร