ทำความรู้จักไฮโซโลว์โปรไฟล์ "นิกม์ ธนะภูมิกุล" แฟนใหม่ "วุ้นเส้น"?

ทั้งนี้เมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของเจ้าตัวรวมถึงเพื่อนสนิทก็พบว่าหนึ่งหนุ่มที่มีความสนิทสนมกับเจ้าตัวและน่าจะเป็นแฟนใหม่ของสาว "วุ้นเส้น" ตามที่หลายคนคาดเดาก็เห็นจะเป็นหนุ่มที่ใช้ชื่อว่านั่นเองทั้งนี้ในแฟนเพจส่วนตัวได้ระบุประวัติคร่าวๆ ว่าเจ้าตัวเคยศึกษาที่ London School of Economics and Social Science และทำงานที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ที่ผ่านมานอกจากชื่อของ "นิกม์ ธนะภูมิกุล" จะปรากฏเป็นข่าวไปงานสังคมต่างๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเซเลบริตี้คนดัง อาทิ ตุ๊ย นันทญา ภิรมย์ภักดี, หลวง พสุ ลิปตภัลลภ ฯลฯ แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าความเคลื่อนไหวและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวที่ปรากฏตามสื่อนั้นค่อนข้างจะน้อยทีเดียวอย่างไรก็ตามทีมข่าวบันเทิงพบว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะไปถอยรถวอลโว่ 🇸🇪 XC40 T5 R สนนราคา 2.39 ล้านบาทมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนอกจากนี้เมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาว "วุ้นเส้น" เองก็พบว่าอันที่จริงเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพที่มีฝ่ายชายร่วมแฟรมมาพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ไม่ได้เป็นภาพคู่เท่านั้นหลังจากที่มีข่าวออกมาแม้ฝ่ายหญิงจะไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไมได้ปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเมื่อ วันวานที่ผ่านมาเจ้าตัวยังโพสต์ประโยคภาษาอังกฤษ One hug from the right person takes all your stress away ซึ่งมีความหมายว่า "หนึ่งกอดจากคนที่ใช่จะช่วยขจัดความเครียดทั้งหมดของคุณได้" จนคนที่ติดตามอินสตาแกรมบางส่วนเข้ามาแซวพร้อมถามว่าใครกันหรือที่เป็นเจ้าของกอดดังกล่าว?