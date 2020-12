(ชมคลิป) แต้มบุญสูงจริง! "รัศมีแข" ร่ำไห้ คลิปเซอร์ไพรส์จาก "ลิซ่า" บอกหนูเป็นบิ๊กแฟน

กรี๊ดแตกกันเลยทีเดียว สำหรับหลังจากที่จัดเซอร์ไพรส์ เป็นคลิปกำลังใจจากสาวหรือ" ก่อนเจ้าตัวจะขึ้นดวลหมัดในรายการ 10 Fight 10 Presented by GS BATTERY ซีซั่น 2 เป็นคู่สุดท้าย ปะทะในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เวลา 20.05 น. นี้ โดยนอกจากสาวลิซ่าจะให้กำลังใจ ยังได้บอกว่าตนเองนั้นเป็นบิ๊กแฟนรัศมีแขอีกด้วย เคยเจอและตื่นเต้นมาก ถ้าได้กลับไทยอยากเจอเป็นการส่วนตัว งานนี้ทำเอาเจ้าตัวน้ำตาแตก"@taewaew_natapohn แต้วก็ถามอยู่ไหน...จะส่งของมาให้..อีแขก็ส่งโลเกชั่นไป...พอคลิปเด้งมาปุ๊ป...ร้องไห้...กรีสสส...แม่_เอ้ย...ร้องยังไงดูคลิป2.....ต่อยแม่_หมดตัวงานนี้.....ร้องต่อแป้ปนะ" @lalalalisa_m thank you so much พี่รักหนู พี่รักหนู พี่รักหนูด้านแฟนๆ ที่เห็นคลิปต่างร้องโอ้มายกอดกันระนาว อิจฉากันหนักมาก ขณะที่คนบันเทิงก็เข้ามากรี๊ดแตก พร้อมบอกรัศมีแขว่าชกครั้งนี้ แพ้ไม่ได้แล้วจ้า