“ญาญ่า-ณเดชน์” ทริปเขาใหญ่ หวานไม่แคร์สายตาใคร อยากใช้เวลาให้มีค่าที่สุด บอกคิดถึงกันตลอด เพราะเป็นคู่สวีต

เป็นปีแรกที่รับทรัพย์ร่วมกัน ออกอีเวนต์คู่ตรงกับวันเกิดพระเอกหนุ่มสำหรับสาวซึ่งทั้งคู่จูงมือเผยในงานเปิดตัวการให้บริการในรูปแบบ dine in อย่างเป็นทางการ ในสาขาที่สอง ภายใต้ชื่อร้าน “EBOMB All Things About Egg” ที่ร้าน EBOMB All Things About Egg เมกา บางนา ยอมรับว่าตอนเช้าไปทำบุญด้วยกันมาแล้ว ขณะที่ฝ่ายหญิงบอกไม่มีเซอร์ไพรส์ณเดชน์ : “เราไปทำบุญด้วยกันมาตั้งแต่เช้าแล้ว และมางานนี้ต่อ ดีครับอบอุ่น”ญาญ่า : “เอาจริงๆ ยังไม่ได้อวยพรเลยค่ะ ยังไม่ได้อวยพรจริงๆ จังๆ เลย ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ (หันไปมองหน้าณเดชน์แล้วยิ้มเขิน)”ณเดชน์ : “จริงๆ เราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้ว แค่นี้มันโอเคอยู่แล้ว”ญาญ่า :แต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงค่ะ”ไม่มีอะไรพิเศษญาญ่า : “ไม่มีอะไรพิเศษค่ะ (หัวเราะ) เซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควร ก็เลยไม่มีนะ”ณเดชน์ : “ไม่มีก็ไม่เป็นไร”ทริปเขาใหญ่ว่างตรงกัน เป็นของขวัญรับปริญญาณเดชน์ : “พอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยคิดว่าจะไปที่ไหนดีนะสักที่นึงญาญ่า : “แพลนเป็นของขวัญรับปริญญาด้วยค่ะ ก็รวบยอดแล้วกันนะ (หัวเราะ)”คืนนี้พาญาญ่าไปดินเนอร์ณเดชน์ : “ก็คงไปกินข้าวกันแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นปาร์ตี้อะไร ผมต้องไปทำงานที่นครนายกต่อก็ประมาณนี้ ก็อยู่กับเขานั่นแหละ พาเขาไปกินข้าว”ญาญ่า : “หนูรู้พร้อมพี่ๆ เลยค่ะ(หัวเราะ) ทริปเขาใหญ่ว่างกันตรงพอดี”ชุดคู่น่ารัก จัดให้ณเดชน์ญาญ่า : “ด”ณเดชน์ : “เราเลือกชุดที่เราชอบประมาณนึง แล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีนึงว่าอันไหนแมตซ์อันไหน ส่วนที่คนชมว่าเป็นชุดที่ใส่ถ่ายรูปที่ดูสวยแพง ที่อื่นไม่สวยเหรอ”ญาญ่า : “ตากล้องดีค่ะ เอาจริงๆ นะคะช่วงท้ายปีบ้านเรา เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุด แสงดี มันก็เลยมีความลงตัว Golden Hour เยอะ”ไม่วอรี่สายตาคนอื่นที่มองใช้เวลาด้วยกันให้มีค่าที่สุด มีความสุขจริงๆ นึกถึงวันเก่าๆ เคยปิกนิกกันณเดชน์ : “ความรู้สึกมันก็เหมือนเราก็ไปเที่ยวกันสองคนทำให้ความรู้สึกนั้นกลับมา ส่วนในสายตาเรา น้องก็สวยครับ”คิดถึงบ่อยๆ เพราะไม่ค่อยได้เจอณเดชน์ : “แทบไม่เจอกันเลยนะ”ญาญ่า : “ไม่เจอเลย เจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะ”ณเดชน์ : “ญาญ่า : “จริงๆ คนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะ”ปีใหม่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้รับงาน แต่ยังไม่แพลนจริงจังญาญ่า : “ปีใหม่นี้ไม่ได้ทำงานค่ะ”ณเดชน์ : “ผมก็ไม่ได้ทำงานปีใหม่ ก็อยู่กรุงเทพฯ ก่อนครับ”ญาญ่า : “ยังไม่ได้แพลนถึงวันเคาท์ดาวน์เลยค่ะ เนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ ต่างคนต่างทำงานกันเยอะมาก ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจัง”สวีตปกติ หวานอยู่แล้ว แค่คนไม่รู้ณเดชน์ : “ก็ปกตินะ (ยิ้ม)”ญาญ่า : “(หัวเราะเขิน) ก็ปกติค่ะ อาจจะเป็นคนหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะ แค่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เปิดไอจีคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะ”เรื่องแต่งงาน คุยกันหลังกล้องอยู่แล้วณเดชน์ : “แต่เรื่องนี้ผมคุยกับเขาอยู่แล้วครับ หลังกล้องคุยกันอยู่แล้ว”พอใจเรื่องรายได้หนังอ้ายคนหล่อลวง วอนบอกต่อๆ กันณเดชน์ : “ก็เรื่อยๆ ครับ มีทางทีมงานที่คอยอัปเดตตลอดว่าช่วงวันไหนของอาทิตย์หรือช่วงเวลาไหนคนดูเยอะ คนดูน้อย ซึ่งก็มีเหตุมีผลครับ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทางทีมงานก็รู้สึกพอใจแล้วในส่วนของรายได้คนที่ไปดูซ้ำหลายรอบมีเยอะมาก นี่ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับ คนปกติที่ไปดูซ้ำหลายรอบก็มีเยอะ แล้วกระแสบอกต่อมีผลสำคัญมาก ถ้าดูทีเซอร์แล้วยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ ถ้าไปดูจริงๆ รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับ”ไม่เสียดายรายได้พุ่งไม่แรง ทำหน้าที่จบแล้ว ทำตัวไม่ถูกใครๆ ก็บอกว่าหล่อณเดชน์ : “ไม่หรอกครับ ผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำยังไง”ญาญ่า : “หล่อจริงค่ะ หล่ออีกแนวที่คนไม่ค่อยเห็นค่ะ มีความแบดที่เราไม่ค่อยได้เห็น ก็เลยยิ่งดูขรึมเข้าไปใหญ่ ก็หล่อค่ะ”ญาญ่าเขิน ชอบแบบนี้ญาญ่า : “ก็ต้องแบบนี้แหละค่ะ (หัวเราะเขิน)”ณเดชน์ : “แต่ผมไม่หลอกลวงนะ”ญาญ่า : “หล่อๆ ชีวิตจริงก็หล่อ”