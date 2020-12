หนุ่มๆ เศร้า! กราดอลคนดัง "ไม อิชิโอกะ" ประกาศทิ้งทวนโฟโต้บุ๊กก่อนลาวงการ

โดยปกติแล้วการเปิดตัวโฟโต้บุ๊กใหม่ของไอดอลจะเป็นการเฉลิมฉลอง แต่สำหรับกราดอลที่มีชื่อเสียงและหลายคนให้การยอมรับในะระดับต้นๆ ของวงการอย่างนั้น ดูเหมือนว่าการออกโฟโต้บุ๊กที่ชื่อจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเธอไปเสียแล้วตามรายงานข่าวระบุว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้ "ไม อิชิโอกะ" ออกมาประกาศจบการศึกษาในครั้งนี้ โดยบ้างก็ว่าเป็นเพราะเส้นทางกราดอลของเธอกำลังย่ำแย่ จนต้นสังกัดไม่ขอต่อสัญญา ขณะที่บ้างก็ว่าเป็นเพราะตัวเธอเองกำลังจะไปเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่เพื่อทำงานในสายอื่นนอกจากนี้บางส่วนก็ยังระบุด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเธอเองที่เกิดความเบื่อหน่ายกับวงการนี้แล้ว และอยากจะไปใช้ชีวิตครอบครัวนั่นเอง"อิชิโอกะ" ทำงานเป็นกราเวียร์ไอดอลมาได้ประมาณเก้าปีแล้ว โดยปัจจุบันในวัย 30 ปีทำให้เธอต้องเปลี่ยนแนวจากลุคส์สาวๆ ไปเป็นลุคส์ที่เรียกกันว่า "จูกุโจสไตล์" หรือประมาณว่าสาวแก่พราวเสน่ห์นั่นเองAfter the Rain ถ่ายทำกันที่จังหวัดโอกินาวา จัดพิมพ์โดย Kobunsha ซึ่งเป็นผู้พิมพ์นิตยสาร FLASH รายสัปดาห์และเป็นสื่อเจ้าแรกที่ออกมาเปิดเผยข่าวการลาวงการของ "ไอิชิโอกะ" โดยหนังสือได้ออกวางจำหน่ายแล้วในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมา "ไอิชิโอกะ" จะออกหนังสือรวมภาพทางออนไลน์รวมถึงงานดีดีวีมาแล้วมากมาย ทว่า "After the Rain” ก็เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่มีการตีพิมพ์เป็นเล่มที่สองของเธอเท่านั้น