"หมาก" ขนลุก ชื่อโผล่ชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมระดับเอเชีย "คิม" รีบทวงเครดิต

ไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับพระเอกหนุ่มที่ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล Best Male Lead in a TV Programme จากเวที ContentAsia Awards 2020 มาได้หมาดๆ จากละครเรื่อง อกเกือบหักแอบรักคุณสามี และยังถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย (National Winner) ไปแข่งกับตัวแทนจากชาติอื่นๆ อีก 10 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจากเวที Asian Academy Creative Awards 2020 เพื่อเข้าชิงรางวัลในสาขา Best Actor in a Leading Role (นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมระดับเอเชีย) ที่จะประกาศผลในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ล่าสุดเจอหนุ่มหมากในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง เรื่องผีเล่า เจ้าตัวก็เผยว่าภูมิใจและดีใจมาก ไม่เคยคาดคิดมาก่อน"โอ้โห ดีใจมากเลย ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับเราก็ทำตามหน้าที่เราไปเรื่อยๆ ทุกๆ วัน แต่พอกระแสมันดี คนชื่นชอบมันก็ผลักดันให้ละครเรื่องนี้มันพุ่งขึ้นไปอีก ก็ขอบคุณจริงๆ ครับ และเวทีนี้ก็ไม่ใช่แค่ในไทย แต่มันเป็นเอเชียกว้างขึ้นไปอีก ขนลุกครับ ดีใจ แค่ได้มีชื่อเข้าไปก็ภูมิใจมากๆ แล้วครับ สมมติถ้าได้รับรางวัลจริงๆ ก็อยากไปนะ (ยิ้ม) หวังว่าจะไปได้ครับถือเป็นการเขยิบสเต็ปการเป็นนักแสดงยังไงผมก็ไปเล่าให้ฟัง เขาก็บอกว่าต้องยกเครดิตให้เขาด้วยนะ เพราะว่าเขาเป็นคนต่อบทให้ (หัวเราะ) เขาซ้อมเป็นเมยให้ (ยิ้ม)"ดีใจคนบอกหน้าเด็กใส่ชุดนักศึกษาประกบ "เก้า สุภัสสรา ธนชาต" ได้อยู่"หน้ายังเด็กเหรอ ขอบคุณครับ (หัวเราะ)ก็ดีใจที่มันสามารถเข้ากันได้ ยังเข้ากันได้อยู่ หลังๆ ก็ยังได้ใส่ชุดนักศึกษาอยู่ เขาคงเห็นว่าเรายังพอได้อยู่มั้ง (หัวเราะ)"ตื่นเต้นได้เล่นหนังผีเรื่องแรก บอกจะได้เห็นลุคตนต่างจากเรื่องอื่นแน่นอน"ตื่นเต้นมากครับ เพราะว่าบทดีมากครับ อ่านแล้วอยากเล่น และรู้สึกท้าทายครับ เป็นหนังผีเรื่องแรก อยากเล่นมานานแล้วหนังผี จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆ และตื่นเต้นมาก ก็อยากจะเปิดความคิด เปิดสมองเราใหม่ รับอะไรใหม่ๆ ครับ เขาก็สอนเรื่องแอ็กติ้งนี่แหละ ให้เข้าใจการแสดงมากขึ้นครับถามว่าเล่นหนังผีต้องเตรียมสิ่งศักดิ์ไปด้วยไหมอิงศาสนา อิงชีวิตจริงมากขึ้นครับ และต่างประเทศก็น่าจะได้ชมกันด้วยครับ 4 ก.พ. ปีหน้านะครับ ใครติดตามรอหนังเรื่องที่สองของผมก็ฝากด้วยครับ"