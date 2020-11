แม่ "เขื่อน เคโอติก" รับถูกตราหน้าสอนลูกยังไงให้กลายเป็นเกย์! เจ้าตัวบ่อน้ำตาแตก

เป็นคลิปที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก สำหรับคลิปที่หรือ" ปล่อยตัวอย่างบางตอนลงในอินสตาแกรม กับคำถามงานนี้คำตอบคุณแม่ทำเอาหนุ่มเขื่อนบ่อน้ำตาแตก ต้องโผกอดแม่ซึ่งในคลิปแม่ของเขื่อนเผยว่าตอนแรกคิดว่ายาก แต่พอคอมมิตไปชัดๆ นี่คือลูก รักลูก มองเห็นสิ่งที่เขาทำก็เข้าใจ การที่ใครมาพูดกับแม่ก็ไม่มีประเด็น แม่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเอง กับเพื่อนๆ ญาติพี่น้องทุกคน มันต้องมีหลายคนที่เกิดความขัดแย้งในใจกับสิ่งที่ลูกเป็น แต่การเปิดใจยอมรับเป็นกุญแจดอกสำคัญของทุกสิ่ง แค่เห็นคนที่เรารักมีความสุขก็แค่นั้นฟีดแบ็กกลับมาเยอะมาก อันดับหนึ่้งทำไมปล่อยให้ลูกทำแบบนี้ สองสอนลูกยังไงให้กลายเป็นแบบนี้ เราไม่ได้ปล่อย แต่เขาโตมาอย่างนี้ เราต้องเรียนรู้และทำความรู้จักเขา เรามีแต่ความภาคภูมิใจ"ขณะที่เจ้าตัวแคปชั่นว่า "คลิปนี้เขื่อนเปิดใจพูดคุยกับคุณแม่เรื่องการที่มีลูกที่มาจาก LGBTQ+ community ว่ายากไหม ถ่ายไปร้องไห้ไป เขื่อนรักแม่มากนะคะ อยากไห้ทุกคนได้ดู ลองเปิดใจยอมรับกันและกัน เขื่อนอยากมาแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวครับ :)ดูตัวเต็มได้ที่ Youtube Koendanai ลิ้งค์อยู่ใน Bio นะคะ :) ❤️🏳️‍🌈Having an open heart discussion with my beloved mother, with the standing question "is it difficult to have a gay son?". I've never cried so much in my life. 😭 I love you to the moon at back mum.#lgbt #lgbtq🌈 #lgbtq #queer #equality #gay #genderqueer #genderfluid #genderfluid🌈#pride #loveislove #gaylife #asexual #lgbtcommunity #healthy #health #gym #mentalhealth #letboysbefeminine♥️"