อดีตคนเคยรัก!! “คิมเบอร์ลี่” ยินดี “เจ็ท” คุกเข่าขอ "แพทตี้" แต่งงาน

เป็นช่วงเวลาที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงพาเหรดกันสละโสดไปหลายคู่ ล่าสุดทางด้านผู้จัดสุดหล่อ "ได้จัดเซอร์ไพร์สคุกเข่าขอแฟนสาว "" แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกโดยในอินสตาแกรมของหนุ่ม "เจ็ท" ได้มีการแชร์ภาพถ่ายวินาทีแห่งความสุข ด้วยการบรรจงสวมแหวนให้ฝ่ายหญิง พร้อมแคปชั่นว่า "And she said Yes!!! @pimpatty 19/11/2020"ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิง รวมถึงแฟนคลับที่ติดตามข่าวคราวของทั้งคู่เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบ รวมถึงอดีตแฟนสาว "คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ" ก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยเช่นกันว่า "Omggggg congratulations naka p'Jett"