มาร์เวลลั่นไม่ทำ CGI สร้าง “แชดวิก โบสแมน” ใน Black Panther 2 แฟนๆยืนยันถ้าหาวิธีที่ดีไม่ได้ก็ให้จบแค่ภาคแรก

โดยโปรดิวเซอร์ของ Black Panther จาก มาร์เวลสตูดิโอ ได้ยืนยันว่า ใน Black Panther II จะไม่มีการใช้เทคนิค CGI อย่างแน่นอน เพราะนับตั้งแต่ที่ แชดวิก ที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้มาอย่างเงียบๆได้เสียชีวิตลงในวัย 43 ปี ก็มีคำถามตามมามากมายว่า ภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรเมื่อปราศจาก กษัตรย์ผู้กล้า ที’ชาลา และหากมีการใช้เทคนิค CGI ก็มีต้นทุนที่สูงมาก และยังเป็นการบิดเบือนความจริงที่ว่า นักแสดงดัง ได้เสียชีวิตลงแล้วในชีวิตจริงหนังสือพิมพ์ของ อาร์เจนตินา ได้รายงานว่าโปรดิวเซอร์ของมาร์เวล ระบุว่า จะไม่มีการสร้างขึ้นมาอีกในภาพยนตร์อย่างแน่นอนแชดวิก โบสแมน เปิดตัวในฐานะ Black Panther ในภาพยนตร์เรื่อง Captain America: Civil War เมื่อปี 2016 และกลับมาแสดงเต็มตัวใน Black Panther ปี 2018 และปรากฏตัวอีกครั้งร่วมกับเหล่า อเวนเจอร์ ใน Avengers: Infinity War และ Avengers: Endgame ในปี 2019ในระหว่างที่เขาเข้าฉากแสดงภาพยนตร์แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังต่อสู้กับมะเร็งลำไส้ระยะที่ 3 ก่อนจะลุกลามเข้าสู่ระยะที่สี่ จนกระทั่งเสียชีวิตโปรดิวเซอร์สาวเผยการต้องเผชิญกับการนำนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้ว กลับมามีตัวตนในภาพยนตร์ใหม่อีกครั้ง เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อ Disney ต้องนำ แคร์รี ฟิชเชอร์ ที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อปี 2016 กลับมาปรากฏตัวใน Star Wars อีกครั้งหลังจากที่มหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่จบใน Star Wars - Episode IX: The Rise of Skywalker โปรดิวเซอร์ ต้องนำภาพฟิล์มเก่าและฟุตเทจของ แคร์รี ฟิชเชอร์ จากตอนเก่าๆ มาใช้เพื่อส่งเจ้าหญิงเลอา ให้ลาจอไปได้อย่างสวยงามแต่ใน Black Panther II การใช้วิธีการแบบนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะ แชดวิก โบสแมน คือนักแสดงนำของเรื่อง อย่างไรก็ตาม แฟนๆได้แนะนำผู้สร้างภาพยนตร์ว่า ควรไปศึกษาดูจากการ์ตูนเรื่องนี้ และยอมปล่อยให้ ชูริ เจ้าแม่เทคโนโลยีน้องสาวสุดปราดเปรื่องของ ที’ชาลา มารับบท Black Panther แทน ซึ่ง เลติเทีย ไรท์ ที่รับบท ชูริ ก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังไม่น้อยเช่นกันพร้อมกันนั้นแฟนๆยังมองว่าการสร้าง Black Panther หญิง ไม่เพียงจะทำให้ภาพยนตร์เป็นไปในทางบวก ตามกระแสสังคมที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมแล้ว ยังทำให้ MCU สามารถพัฒนาต่อไปให้มี อเวนเจอร์ที่เป็นหญิงล้วนทั้งหมดได้ หลังจากที่ นาตาลี พอร์ทแมน ถูกวางตัวให้เป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่มารับบท เทพธิดาสายฟ้า ผู้สามารถใช้ค้อนของ เทพเจ้าสายฟ้า ธอร์ ได้ ในภาพยนตร์ Thor: Love And Thunder ที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดเปิดกล้องถ่ายทำ Black Panther 2 เอาไว้ในเดือน มี.ค. 2021 และกำหนดเข้าฉายวันที่ 6 พ.ค. 2022 แต่ทางค่ายหนังก็ยังคงเร่งหาทางออกให้กับการแก้บทภาพยนตร์ให้ลงตัวที่สุดอยู่ ขณะที่นักแสดงร่วมที่ประสบความสำเร็จมาพร้อมกับ แชดวิก โบสแมน ก็ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของเขา โดยยกย่อง แชดวิก ว่า ภาพยนตร์จะไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นนี้หากไม่มีการแสดงอันสง่างามของเขาในบทกษัตริย์ที’ชาลา แห่งอาณาจักร วากันดา และถึงแม้ค่ายหนังจะยังคงยืนยันกำหนดวันเข้าฉายเดิม บรรดานักแสดงของภาพยนตร์ก็ดูเหมือนยังไม่พร้อม เพราะยังไม่อยากนึกถึงการถ่ายทำที่ปราศจาก แชดวิก โบสแมนการตัดสินใจไม่ใช้ CGI เพราะหวั่นจะเกิดดรามาตามมาเหมือนเมื่อครั้งปลุก เจมส์ ดีน ขึ้นมาให้มีชีวิตผ่าน CGI การปลุก แชดวิก ขึ้นมาในภาพยนตร์ก็ดูจะไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน แม้ว่าแฟนๆจะไม่ต้องการให้ Black Panther ยุติลงแค่เพียงภาคแรก แต่แฟนๆก็มองว่าสิ่งที่ แชดวิก โบสแมน ได้ทิ้งไว้ มันสำคัญกว่าการสร้างภาคต่อ และถ้าทางค่ายหนังไม่สามารถหาทางที่ดีกว่าในการสร้างภาพยนตร์โดยไม่มี แชดวิก ได้ ดังนั้นนแฟนๆก็คิดว่าให้ Black Panther เป็นตำนานและจบลงแค่ภาคแรกน่าจะดีกว่า..