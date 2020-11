ฉ่ำสุดๆ “แต้ว-ณัย” หวานรัวๆ ควงดินเนอร์ฉลองครบรอบรัก 6 เดือน สุขใจที่มีคุณเข้ามาในชีวิต

เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแบบหวานสุดๆ จนได้ชื่อว่าเป็นคนอวดแฟนไปแล้วสำหรับและทำเอาคนมองโปรโมชั่นรักนี้ทั้งคู่จัดเต็มกันมากๆแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์กับแต้วและณัย เพราะทั้งคู่โพสต์ภาพไอจีสตอรี่ควงกันไปดินเนอร์ฉลองครบรอบรัก 6 เดือน ในวันพิเศษนี้ณัยได้มอบช่อดอกไม้ให้กับแต้ว ส่วนแต้วได้มอบการ์ดอวยพรความในใจให้กับณัย ทำเอาโดนแซวถามว่าฉลองครบรอบเดือนหรือปีและแต้วก็ไม่รอให้หลายคนสงสัยนาน เจ้าตัวได้ลงรูปในอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่า...” It’s been 6 months, and I’m so happy you came into my life. Thank you❤ @pranaip Happy Anniversary na ka” ที่แปลว่า มันเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว และฉันมีความสุขที่มีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉัน ขอบคุณนะคะ แฮปปี้ anniversary นะคะ เอาเป็นว่าแต้วเคลียร์ให้แล้วนะพวกขี้สงสัยทั้งหลาย