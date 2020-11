View this post on Instagram

🧜‍♀️🦋🤍📸 by @jane_chananith ชอบมากรูปเซทนี้ เดี๋ยวจะลงรัวๆเลยย☺️😙 ทะเลเสม็ดสวยใสมากจริงๆ ไปเที่ยวกันนะคะ นั่งรถจากกทม. ไปแค่ 2ชั่วโมงครึ่งเอง ก็เจอหาดขาวๆน้ำใสๆแบบนี้แล้ว😄😄🏝⛱✨