หรือจะมีความรักใหม่!? "นิโคล" ลงรูปคู่หวาน "อิทธิ" หนุ่มนักธุรกิจ พร้อมแคปชั่นบอกรัก

ห่างหายจากข่าวคราวเรื่องความรักมานานพอสมควร สำหรับนักร้องนักแสดงสาว "นิโคล เทริโอ" แต่ล่าสุดมีคนตาดีแอบสังเกตุว่าเจ้าตัวกำลังมีความรักครั้งใหม่อยู่หรือเปล่า หลังสาว "นิโคล" เผยภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มนักธุรกิจสุดหล่อ "อิทธิ ยศสุนทร" ขณะไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดของฝ่ายชายที่ดูสนิมสนม พร้อมแคปชั่นว่า "Love you love you love you!!!"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ดาราจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลก์สาดหัวใจให้กับภาพถ่ายโมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างคึกคัก ไม่เว้นแม้กระทั่ง "บุ๋ม ปนัดดา" ก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่า "Who is the lucky guy?? (ชายหนุ่มผู้โชคดีคนนี้คือใคร)"