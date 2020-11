สุดปลื้ม “แอฟ ทักษอร” ถึงกับน้ำตาร่วง ถูก “ปาล์มมี่”เซอร์ไพรส์วันเกิด

View this post on Instagram

นี่คือของขวัญที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้ นำ้ตาร่วงไปหลายรอบ รักเพลงพี่มี่ อยู่กับเพลงพี่มี่มาตลอดทั้งสุขทั้งเศร้า แต่ปีนี้ได้ฉลองวันเกิด(ตรงวันจริง)กับพี่มี่ คือที่สุด ขอบคุณพี่มี่ และขอบคุณคุณนิด อรพรรณค่ะ 🙏🏻 @polyplus_jad_hai