มหาวิทยาลัยเกียวโตเปิดห้องเลคเชอร์จัดแสดงศิลปะมัดเชือกรัดรึง"

คินบาคุ ที่แปลว่าความงดงามแห่งการผูกมัดอย่างรัดแน่น เป็นศิลปะเพื่อเร้าอารมณ์ทางเพศในสไตล์การทำพันธนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแบบ BDSM ในสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นเอง ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะที่มีความน่าสนใจ จนเป็นที่ยอมรับในมุมมองวงกว้างมากขึ้นกระทั่งสุดสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่อย่างมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นมาช้านาน ได้เปิดการจัดแสดง เพื่อสาธิตศิลปะแขนงนี้ขึ้นโดยการให้ความรู้ครั้งนี้เป็นผลงานของ Unit of Kyoto Initiatives for the Humanities and Social Sciences จัดงานกันในห้องเลคเชอร์ ของคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คินบาคุ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปะ ร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในการแสดงให้เห็นความโดดเด่น และศักยภาพของศิลปะคินบาคุในยุคใหม่ด้วย ในงานยังมีศิลปินชื่อดังอย่าง ฮาจิเมะ คิโนโกะ มาบรรยายพร้อมสาธิตศิลปะแนวคินบาคุ โดยได้นางแบบสาวไออิมิ มาร่วมแสดง