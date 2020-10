มีใครให้มากกว่านี้ไหม? “มิว” เปิดใจสุดขนลุก แฟนคลับทุ่มโหวต 21 ล้าน! โคตรทึ่งพลังรักแฟนคลับ

สร้างประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว สำหรับคู่วายที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอย่างและซึ่งในงานมายาอวอร์ดที่ผ่านมา แฟนๆ ทุ่มโหวตสุดตัว ด้วยจำนวนเงินถึง 21 ล้าน จนได้รับรางวัล ดาราคู่ขวัญหรือคู่จิ้น ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563 โดยในกิจกรรม Meet&Greet sharity การกุศล Little Miracle presents Happiness Live with Mew&Gulf ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งรายได้สนับสนุนโครงการ Little Miracle ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็ก ICU มิวก็เผยว่ารู้สึกขนลุก และตกใจ ไม่คิดว่าจะได้รับการซัปพอร์ตมากมายขนาดนี้“อย่างแรกเลย รู้สึกขอบคุณมากด้ อยากให้มาสนับสนุนผมด้วยตัวผมเอง แล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกในหลายๆ อย่างครับ”ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ตกใจมากๆ ตกใจมากจริงๆ ทั้งตกใจด้วยดีใจด้วย แล้วมันก็มีหลายๆ ความคิด หรือว่าในโอกาสหน้ารู้สึกว่าขอแล้วกัน ไม่อยากรับแบบนี้อีกโอกาสนี้มันผ่านไปแล้วขอบคุณมากถามว่าเสียดายกับยอดเงินไหมถ้าในอนาคตคงเสียดายเพราะว่าเรายังไม่เคยพูดไง แต่ว่าตอนนี้ไม่เสียดาย เพราะว่าทุกคนทำเต็มที่ให้ผม จริงๆ ขอบคุณเป็นอันดับแรกเลยที่ทุกคนซัปพอร์ต (ยกมือขอบคุณ) เพราะว่าทุกคนตั้งใจสนับสนุนมากจริงๆ”รับตกใจยอดรวมสองคน 21 ล้านส่วนที่ไลฟ์พูดถึงแฟนคลับ แฟนคลับเขาก็เข้าใจ เขาก็รู้สึกว่าคราวหน้าเราลองมาสนับสนุนที่ตัวผมเองดีกว่า แล้วเรื่องเงินต่างๆ ก็อยู่ที่แฟนๆ แล้วกันว่าเขาจะจัดสรรปันส่วนกันยังไง แต่ว่าที่ผ่านมาแล้วก็ อยากจะขอบคุณมากจริงๆ ไม่เสียดายเลยนะ”ทึ่งพลังรักแฟนคลับ เงิน 21 ล้านเป็นผู้จัด สร้างโปรดักชั่นต่างประเทศได้เลย“เยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆ (ยิ้ม พร้อมกับยกนิ้วให้ 2 มือได้งานดีเลยนะจริงๆ 21 ล้าน 12 ตอน ตอนละ 2 ล้าน โปรดั่กชั่นต่างประเทศเลยนะ จะเป็นผู้จัดเลยครับผมในอนาคต”ไม่ได้คุยกับกลัฟ“เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยเลย ผมว่าเรื่องเซนซิทีฟนะเรื่องความคิดของน้องเขาก็ต้องให้เขาตอบ”ลั่นเลิกรับงาน Top Spender ไม่อยากรบกวนแฟนคลับ“ใช่ครับ จริงๆ คือผมยกเลิกการรับงาน Top Spender ประมาณเดือนนึงได้แล้วแต่ ว่างานที่เหลืออยู่ตอนนี้ มันเป็นงานที่ค้างอยู่ ที่เรารับไปแล้วคือขอโทษจริงๆ แล้วก็ขอโทษสำหรับคนที่ชอบงานลักษณะนี้ แต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากมาสนับสนุนตัวเราดีกว่าเรามีการปรับงานแน่นอน เรามี Golden Ticket สำหรับอัลบั้ม ผมว่าแบบนั้นได้ใกล้ชิดมากกว่าอีก ต้องรอนะครับเพราะว่างานที่ Golden Ticket ที่จะได้มาไซน์อัลบั้มก็จะเปิดเร็วๆ นี้แล้วก็ รอติดตามกันด้วยนะครับ ก็จะได้มาเจอกันแบบใกล้ชิดเลย”เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ เต้นๆ โยกๆ“จะถ่ายเอ็มวีก็จะสปอยแนวเพลงมาครับ ก็รอแล้วกัน ผมไม่อยากสปอยเยอะ(หัวเราะ )”ท้าทาย ปลายปีเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่“อุ้ย ท้าทายมากอันนี้ เพราะเรารู้อยู่แล้ว ถ้าเป็นแฟนๆ เราทุกคนก็พร้อมที่จะสนุกกับเรา แต่ว่าคนนอกที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเราหรือแค่ฟังเพลงเรา เราต้องทำให้เขาเอ็นจอยกับเราในตอนนั้น มันเป็นความท้าทายมากๆ เลย แล้วก็น่าสนุกด้วยเราก็ต้องซ้อมครับ ซ้อมหนักมากๆ แล้วก็เลือกลิสต์เพลงด้วย เราจะพอรู้ว่าแต่ละงาน ธีมงานเขาเป็นอย่างไรทิศทางจะไปทางไหน เราก็ต้องดูว่าถ้าเพลงที่ต้องการร้องมากๆตอนนี้ก็ซ้อมร้องเพลงด้วย ช่วงนี้ก็จะปล่อยเพลงด้วย ก็ต้องซ้อมเพลงใหม่ด้วย ก็จะมีเพลงคนอื่นด้วย เราก็จะรู้สึกว่าเราเลือกเพลงนี้มาเพราะเราชอบ หรืออาจจะเลือกมาเพราะอยากให้ทุกคนจอยกัน ก็มีซ้อมเพลงคนอื่นด้วยครับก็จะเป็นเพลงของคนที่รู้จักกันนี่แหละครับ (หัวเราะ) เพื่อนๆ พี่ๆ ก็น่ารักดีเขาก็บอกว่า เอาเพลงไปร้องได้เลยนะ และสุดท้ายขอฝาก วันที่ 19 พ.ย.นี้ ก็ขอเชิญพี่สื่อทุกๆ คนไปงานเปิดตัวซิงเกิลที่ 2 ของผม ผมจัดงานค่อนข้างใหญ่มากๆ ส่วนสถานที่และเวลาที่แน่นอนจะบอกเร็วๆ นี้”